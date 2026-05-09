Με πλήθος εκδηλώσεων γιορτάζεται στην Αθήνα η Ημέρα της Ευρώπης

Ανοιχτή στο κοινό είναι η εκδήλωση που διοργανώνουν για την ημέρα της Ευρώπης, το Σάββατο, 9 Μαΐου, στο χώρο «Εμπειρία Ευρώπη Αθηνών» (Σταδίου 44-46), το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Αθήνα, των Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής και Δήμου Πειραιά, των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ και του χορωδιακού συνόλου CHÓRES.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, με στόχο την ενημέρωση, τη συμμετοχή και τη βιωματική γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον χώρο ελεύθερα, να γνωρίσουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας, μέσα από διαδραστικά εκθέματα και βιωματικές εμπειρίες.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται κράτηση για τις οργανωμένες δραστηριότητες. Η εκδήλωση (και δραστηριότητες) θα ξεκινήσουν στις 9:00 το πρωί και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 17:00.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11:00 & 14:30: Cinema 360 ° Προβολή της εκδήλωσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλεξανδρούπολη με κεντρικό ομιλητή τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

11:00 & 14:30: Επίσκεψη στο παιχνίδι ρόλων (Role Play Game).

Παρακολουθήστε ζωντανά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ευρωβουλευτή

12:00 - 13:00: «Ο Γιούκι και η Ένωση του Δάσους». Διαδραστική εμπειρία για παιδιά 4-9 ετών. Συνδυάζοντας την αφήγηση με το συμμετοχικό παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν τις έννοιες της συνεργασίας και της συναπόφασης. Απαιτείται κράτηση σε αυτή την online φόρμα.

12:30: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας «10 Χρόνια EPAS: Τι σημαίνει η Ευρώπη για μένα», με live Instagram στο @ephellas. Για τα 10 χρόνια του Προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας ανάμεσα στα σχολεία του δικτύου. Κάθε σχολείο αποτύπωσε σε μία φωτογραφία πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Οι 10 πρώτες σε κατάταξη φωτογραφίες στην Ελλάδα θα εκτίθενται στο Europa Experience Αθηνών έως τον Σεπτέμβριο.

14:00 - 14:20: Μουσική εκδήλωση. Η χορωδία CHÓRES ερμηνεύει τραγούδια από το ρεπερτόριό της.

15:00 - 16:00: «Η Υπόσχεση του Πήγασου». Μια ιστορία ενότητας και ειρήνης για παιδιά 7-12 ετών. Απαιτείται κράτηση σε αυτή την online φόρμα.

* Δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Το Γραφείο Αθηνών της ΕΤΕπ - η Τράπεζα της Ευρώπης - συμμετέχει με μια διαδραστική εμπειρία για το κοινό. Μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων (quiz), οι επισκέπτες ανακαλύπτουν με απλό και κατανοητό τρόπο πώς συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Δεν απαιτείται κράτηση.

* Στην αίθουσα συσκέψεων - Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής

- Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, ενισχύοντας τον διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται κράτηση.

- Speed Dating με ερευνητές - Συνομιλίες πολιτών με ειδικούς για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Παιχνίδια γνώσεων & κουίζ - Διαδραστικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες γύρω από την ΕΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ