Reuters: ΗΠΑ και Ιράν δεν βρίσκονται πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου

Παράλληλα με τη διπλωματική προσπάθεια, οι ΗΠΑ ενέτειναν επίσης τις κυρώσεις για να αυξήσουν την πίεση προς το Ιράν, μέσω κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν φαίνονταν το Σάββατο να βρίσκονται πιο κοντά στην εξεύρεση τερματισμού του πολέμου τους, αφού οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στον Κόλπο εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών κατέληξε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αντέξει έναν ναυτικό αποκλεισμό για μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν οι σοβαρότερες εξάρσεις των συγκρούσεων μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία πριν από έναν μήνα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέα επίθεση την Παρασκευή.

Η Ουάσινγκτον ανέμενε την απάντηση της Τεχεράνης σε μια αμερικανική πρόταση που θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο πριν από συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μιλώντας στη Ρώμη την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν απάντηση μέσα στην ίδια ημέρα, αν και εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξακολουθούσε να εξετάζει την απάντησή της.

Συγκρούσεις δοκιμάζουν την εκεχειρία

Σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν την Παρασκευή μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το πρακτορείο Tasnim επικαλέστηκε αργότερα ιρανική στρατιωτική πηγή, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, προειδοποιώντας όμως ότι είναι πιθανές νέες συγκρούσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία που συνδέονται με το Ιράν και επιχειρούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, με αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπά τις καπνοδόχους τους και να τα αναγκάζει να επιστρέψουν.

Η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλο το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου περνούσε από αυτή τη στενή θαλάσσια οδό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, μια αξιολόγηση της CIA ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα αντιμετώπιζε σοβαρή οικονομική πίεση από έναν αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για περίπου ακόμη τέσσερις μήνες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη σε μια σύγκρουση που είναι αντιδημοφιλής τόσο στους ψηφοφόρους όσο και στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε ψευδείς τους «ισχυρισμούς» σχετικά με την ανάλυση της CIA, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά από την Washington Post.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν πέρα από τη θαλάσσια οδό. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική τους άμυνα αντιμετώπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones από το Ιράν την Παρασκευή, με τρία άτομα να τραυματίζονται μέτρια.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τα ΗΑΕ και άλλα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε αυτό που τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν σημαντική κλιμάκωση, το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις αυτή την εβδομάδα ως απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ για το «Project Freedom», με στόχο τη συνοδεία πλοίων στα Στενά, το οποίο ο ίδιος ανέστειλε έπειτα από 48 ώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η εκεχειρία, η οποία ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, εξακολουθεί να τηρείται παρά τις εξάρσεις της βίας, ενώ το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι την παραβιάζουν.

«Κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι μια διπλωματική λύση, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ένα μέλος πληρώματος σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται έπειτα από επίθεση του αμερικανικού ναυτικού σε ιρανικό εμπορικό πλοίο αργά την Πέμπτη.

ΗΠΑ: Επιδιώκουν τη διπλωματία και ενισχύουν τις κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρει περιορισμένη διεθνή στήριξη στη σύγκρουση. Μετά τη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ο Μάρκο Ρούμπιο διερωτήθηκε γιατί η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν στηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για το άνοιγμα των Στενών, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργηθεί επικίνδυνο προηγούμενο αν επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό.

Παράλληλα με τη διπλωματική προσπάθεια, οι ΗΠΑ ενέτειναν επίσης τις κυρώσεις για να αυξήσουν την πίεση προς το Ιράν.

Λίγες ημέρες πριν ο Τραμπ ταξιδέψει στην Κίνα για να συναντήσει τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Παρασκευή κυρώσεις κατά 10 ατόμων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων αρκετές στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, επειδή βοήθησαν τις προσπάθειες του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των drones Shahed της Τεχεράνης.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι είναι έτοιμο να κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε ξένης εταιρείας που στηρίζει παράνομες ιρανικές εμπορικές δραστηριότητες και ότι μπορεί να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τα ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.