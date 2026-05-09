Βρετανία: Παρουσίαση της ελληνικής αγοράς εργασίας από τη Ν. Κεραμέως στο London School of Economics

Τη σημαντική βελτίωση της εικόνας της ελληνικής αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο τη δραστική μείωση της ανεργίας, την αύξηση της πλήρους απασχόλησης και τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε εκδήλωση του Hellenic Observatory στο London School of Economics.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε από περίπου 18% τον Μάρτιο του 2019 μεταξύ 7% και 9% σήμερα, ανάλογα με τον μήνα. Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως τόνισε, πως 563.000 άνθρωποι που ήταν εκτός αγοράς εργασίας το 2019 σήμερα εργάζονται, ενώ το ποσοστό πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από 69% σε σχεδόν 79%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση της ανεργίας στις γυναίκες, τονίζοντας πως σε σύγκριση με το 2019 σήμερα εργάζονται επιπλέον 260.000 γυναίκες.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η αύξηση της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα έντονη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Έτσι ο τομέας του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει καταγράψει αύξηση άνω του 100% σε σχέση με το 2019, οι κατασκευές 88%, η φαρμακοβιομηχανία 61%, η εφοδιαστική αλυσίδα 34%, οι υπηρεσίες υγείας 32% και η βιομηχανία συνολικά 22%.

Αναφερόμενη στις αποδοχές, η υπουργός είπε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 920 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,5%, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 950 ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας. Ο μέσος μισθός, σύμφωνα με την ίδια, διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 1.500 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται πρόσθετες αποδοχές και επιδόματα. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η υπουργός παρουσίασε επίσης τις βασικές παρεμβάσεις που, όπως είπε, συνέβαλαν στη βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, μεταξύ των οποίων προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας, δράσεις επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ψηφιακά εργαλεία αντιστοίχισης εργαζομένων με διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 600.000 πολίτες συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ενώ, επικαλούμενη έκθεση του ΟΟΣΑ, σημείωσε ότι όσοι συμμετείχαν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης έχουν κατά 62% περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται έναν χρόνο αργότερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά εργασίας για τους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία, ο αριθμός των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων αυξήθηκε από 35.000 σε πάνω από 280.000. Για τα άτομα με αναπηρία, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι πλέον μπορούν να εργάζονται χωρίς να χάνουν την αναπηρική τους σύνταξη.

Η υπουργός έκανε επίσης λόγο για σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, η εστίαση, η εφοδιαστική αλυσίδα και η τεχνολογία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί μέτρα τόσο για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού μέσω της πρωτοβουλίας Rebrain Greece, όσο και για τη διευκόλυνση της νόμιμης εργασιακής μετανάστευσης από τρίτες χώρες.

Σήμερα, Σάββατο, η κ. Κεραμέως θα είναι η βασική ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Λονδίνου για την δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece». Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για να καλύψουν καίριες θέσεις.

Είναι η τρίτη φορά που το «Rebrain Greece» «ταξιδεύει» στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή από την πλευρά των εταιρειών 35 όμιλοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Τη συζήτηση στο LSE συντόνισε ο Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, Κέντρου Έρευνας για τη Σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Βασίλης Μοναστηριώτης. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο καθηγητής είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν χαρά που φιλοξενήσαμε την Υπουργό στο LSE μια ημέρα πριν την μεγάλη παρουσίαση της εκδήλωσης «Rebrain Greece». Το ζήτημα της αγοράς εργασίας είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε διεξοδικά στο ελληνικό παρατηρητήριο. Τόσο αναφορικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα έχουν στην αγορά εργασίας οι νέες τεχνολογίες και το AI όσο και με μελέτες και έρευνες που έχουμε κάνει για το νέο σύστημα επιδότησης ανεργίας και για τον επαναπατρισμό ελληνικού ταλέντου από το εξωτερικό».

Ποιο είναι το Ελληνικό Παρατηρητήριο

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) του London School of Economics (LSE), που το 2024 εξελίχθηκε στο Κέντρο Έρευνας για την Σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο (LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus), αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στον τομέα του. Μεταξύ άλλων διεξάγει υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητη, έρευνα σε σύγχρονα, ζωτικά ζητήματα που απασχολούν και τις δύο χώρες. Προάγει τη διεθνή μελέτη για την Ελλάδα και την Κύπρο συνδέοντας την έρευνα με τους φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής. Παράλληλα, το Κέντρο συνεχίζει το εκτενές πρόγραμμα δημόσιων και ακαδημαϊκών εκδηλώσεών του, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και τον δημόσιο διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών, φορέων πολιτικής και του ευρύτερου κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ