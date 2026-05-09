Στροφή από το «λευκό κολάρο» στη φόρμα εργασίας: Η έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων και η αναδίπλωση της αγοράς κατάρτισης

Tο reshoring της παραγωγής δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για τεχνικές ειδικότητες οι οποίες συχνά αμείβονται καλύτερα από τις θέσεις πτυχιούχων και έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια.

Δυσκολία εύρεσης εργαζομένων με εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες στην Ελλάδα καταγράφει έρευνα που διεξήγαγε η ManpowerGroup, καθώς η επιτάχυνση των επενδύσεων σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η ενέργεια και η βιομηχανία ενίσχυσε την ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα.

Όπως μάλιστα επισήμανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, από το 11ο Φόρουμ των Δελφών, «παρά τη δυσκολία αλλαγής των κοινωνικών στερεοτύπων, είναι απαραίτητο να αναδειχθεί ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές πέρα από τα πανεπιστημιακά πτυχία», τονίζοντας ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη υπάρχει ήδη έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων.

«Η ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου δεν επηρεάζεται ακόμα από την έλλειψη τεχνικών, αλλά το πρόβλημα επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα αναστέλλουμε επενδυτικά σχέδια γιατί δε θα βρίσκουμε ανθρώπους. Σήμερα οι επιχειρηματίες για να εγκαταστήσουν τις εταιρείες τους σε μία συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνουν υπόψη πού υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία, όχι μόνο πού εξυπηρετεί με βάση τα logistics» είπε και προέβλεψε ότι «οι μισθοί των ανθρώπων του τεχνικού τομέα θα εξελιχθούν θετικά».

Όπως εξήγησε μάλιστα ο καθηγητής Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης, σήμερα αναδύονται νέες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν πανεπιστημιακή γνώση με τεχνικές δεξιότητες. Περιέγραψε τέσσερις βασικές τάσεις στα «blue collar» επαγγέλματα: την έλλειψη προσωπικού λόγω γήρανσης, την ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων, τη δυσκολία αντικατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη και την αναβάθμιση των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσω της τεχνολογίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για μετάβαση σε μια «skill-based» οικονομία, όπου το χάσμα μεταξύ λευκών και μπλε κολάρων μειώνεται. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρακτικής άσκησης κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές, την ώρα που μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει οργανωμένα προγράμματα ένταξης νέων εργαζομένων.

Τεχνική Ακαδημία ΣΕΒ

Οι ελλείψεις τεχνικών ειδικοτήτων τα τελευταία χρόνια από την αγορά εργασίας, οδήγησε τον ΣΕΒ στον μετασχηματισμό του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων, άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής.

Η Ακαδημία απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους – από τη μεταποίηση, την ενέργεια και τις υποδομές έως τα logistics, τις κατασκευές και τις σύγχρονες υπηρεσίες – ανεξαρτήτως μεγέθους. Τα προγράμματά της καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, από τεχνίτες, χειριστές και προσωπικό συντήρησης έως εργοδηγούς, στελέχη παραγωγής και λειτουργιών, καθώς και εργαζόμενους που καλούνται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε νέες τεχνολογίες.

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου βρίσκονται:

η συν-διαμόρφωση προγραμμάτων με τις επιχειρήσεις

η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

η ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και εξατομικευμένων προγραμμάτων με βάση πραγματικές ανάγκες παραγωγής

η ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία.

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΔΜΗΕ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΑΔΜΗΕ ιδρύθηκε το 2023 από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο να καθιερώσει έναν πυλώνα τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα, για προσωπικό που εργάζεται στον κλάδο της Ενέργειας. Στόχος του να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών τεχνική εκπαίδευση, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες των εταιρειών και των επαγγελματιών για σωστή κατάρτιση.

Με προϊόντα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, το Κέντρο τροφοδοτεί εταιρείες που αναζητούν τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολογίας & μηχανολογίας) με νέους υποψηφίους, αναλαμβάνοντας ολόκληρη τη διαδικασία επιλογής, εκπαίδευσης και ένταξης στην εταιρεία.

Με σύγχρονα εργαστήρια, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πρακτικά προγράμματα, το Κέντρο ενισχύει την τεχνική επάρκεια επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε

κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, προσφέροντας:

• Εκπαίδευση σχεδιασμένη μαζί με τον πελάτη

• Πρακτική στο πεδίο με πραγματικές συνθήκες

• Σύγχρονα εργαστήρια & εξοπλισμό

• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς ενέργειας

• Έμφαση στη σωστή τεχνική εφαρμογή & ασφάλεια.