Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 60.000 αστυνομικοί έλεγχοι και 109 συλλήψεις από τον Οκτώβριο

Σε μία περίοδο κατά την οποία η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξακολουθεί να δοκιμάζει την ελληνική αιγοπροβατοτροφία, η εφαρμογή των μέτρων στο πεδίο αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 2 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της ευλογιάς, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 60.499 αστυνομικοί έλεγχοι.

Την ίδια περίοδο βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, έγιναν 109 συλλήψεις και καταγράφηκαν 814 παροχές συνδρομής προς τις αρμόδιες αρχές.

Η στενή συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία θεωρείται ένας από τους βασικούς κρίκους της προσπάθειας, καθώς η επιζωοτία εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων και συνεχή παρουσία σε περιοχές όπου υπάρχει επιδημιολογικό ενδιαφέρον ή αυξημένος κίνδυνος μετακινήσεων ζώων.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εμφανίστηκε στη χώρα τον Αύγουστο του 2024 και έχει προκαλέσει ισχυρή πίεση στην κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, από την έναρξη της επιζωοτίας έως και τις 19 Απριλίου 2026 είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 2.152 κρούσματα σε 2.660 εκτροφές, ενώ οι θανατώσεις αιγοπροβάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ανέρχονται σε 486.666.

Από τον Οκτώβριο του 2025 και μετά, με την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας του ΥΠΑΑΤ με την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι για την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων ζώων απέκτησαν πιο συστηματικό χαρακτήρα, ενώ άρχισαν να καταγράφονται και συλλήψεις για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων.

«Οι έλεγχοι, οι παροχές συνδρομής και οι συλλήψεις που καταγράφονται από τότε δείχνουν ότι η εφαρμογή των μέτρων στο πεδίο δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της ελληνικής κτηνοτροφίας», τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η έκταση των ελέγχων αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια αποτροπής παράνομων μετακινήσεων ζώων, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς κινδύνους για τη δημιουργία νέων εστιών. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε κρίσιμα σημεία, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις Περιφέρειες, λειτουργεί προληπτικά και αποτρεπτικά, προστατεύοντας τις εκτροφές που τηρούν τα μέτρα και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της επιδημιολογικής εικόνας.

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν είναι υπόθεση μίας υπηρεσίας. Απαιτεί σχέδιο, συντονισμό και καθημερινή συνεργασία στο πεδίο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, με συνεχείς ελέγχους, άμεση ανταπόκριση και πολύτιμη συνδρομή προς τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη ως προς τον ρυθμό εμφάνισης νέων κρουσμάτων, όμως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Μία παράνομη μετακίνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα εστία και να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια που γίνεται εδώ και μήνες. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αυστηρότητα, πλήρη εφαρμογή των μέτρων και μηδενική ανοχή σε πρακτικές που απειλούν την ελληνική κτηνοτροφία».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Φεβρουάριο και μετά, όταν οι έλεγχοι εντάθηκαν σημαντικά. Μόνο από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 43.764 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 71 παραβάσεις, έγιναν 72 συλλήψεις και καταγράφηκαν 404 παροχές συνδρομής.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι, παρά την εκτεταμένη ελεγκτική δραστηριότητα, οι παραβάσεις παραμένουν περιορισμένες σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ελέγχων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στον αποτρεπτικό χαρακτήρα των ελέγχων όσο και στη σταδιακά μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα.

Αναλυτικά, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 16.735 έλεγχοι, με 40 βεβαιωμένες παραβάσεις, 37 συλλήψεις και 410 παροχές συνδρομής.

Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 7.448 έλεγχοι σε άτομα και 5.790 σε οχήματα, με 13 παραβάσεις, 14 συλλήψεις και 144 παροχές συνδρομής. Τον Μάρτιο καταγράφηκαν 10.735 έλεγχοι σε άτομα και 8.820 σε οχήματα, με 41 παραβάσεις, 42 συλλήψεις και 163 παροχές συνδρομής.

Τον Απρίλιο, περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της αυξημένης κινητικότητας ενόψει Πάσχα, πραγματοποιήθηκαν 9.596 έλεγχοι σε άτομα και 8.559 σε οχήματα, με 17 παραβάσεις, 16 συλλήψεις και 92 παροχές συνδρομής. Το πρώτο διήμερο του Μαΐου πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 626 έλεγχοι σε άτομα και 555 σε οχήματα, χωρίς να βεβαιωθούν παραβάσεις ή συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν 5 παροχές συνδρομής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη του ΥΠΑΑΤ σημειώνουν ότι η εικόνα των νέων κρουσμάτων μετά τον Ιανουάριο παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό. Στην πιο πρόσφατη επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το διάστημα από 6 έως 19 Απριλίου 2026, καταγράφηκαν 5 νέα κρούσματα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η μείωση του ρυθμού εμφάνισης νέων κρουσμάτων συνδέεται με συνδυασμό παραγόντων: την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, την εντατική κτηνιατρική επιτήρηση, τη συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις ΔΑΟΚ, καθώς και τη σταθερή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στον έλεγχο των μετακινήσεων.

Από το υπουργείο αναφέρουν ότι η επόμενη περίοδος παραμένει κρίσιμη. Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές, η άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε κάθε ύποπτο περιστατικό και η αποφυγή κάθε μη επιτρεπόμενης μετακίνησης ζώων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στοχευμένα, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει επιδημιολογικό ενδιαφέρον ή αυξημένος κίνδυνος μετακινήσεων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα διατηρηθεί το επιχειρησιακό πλέγμα προστασίας που έχει δημιουργηθεί, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της νόσου και την προστασία της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ