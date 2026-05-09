Κίνα: Δυναμική ανάκαμψη των εξαγωγών τον Απρίλιο

Η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας επιταχύνθηκε τον Απρίλιο, καθώς τα εργοστάσια έσπευσαν να ανταποκριθούν σε ένα κύμα παραγγελιών από βιομηχανίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και από άλλους αγοραστές που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αποθέματα εξαρτημάτων, εν μέσω φόβων ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο κόστος των εισαγωγών.

Όπως αναφέρει το Reuters, αυτή η ισχυρή εξαγωγική επίδοση, η οποία έχει οδηγήσει το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με τις ΗΠΑ να διευρυνθεί στα 87,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, θα βρεθεί στο επίκεντρο την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής ηγετών που αναμένεται να παρατείνει την περσινή εμπορική εκεχειρία.

Παρότι οι Κινέζοι εξαγωγείς έχουν μέχρι στιγμής αντέξει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι όσο περισσότερο παρατείνεται ο πόλεμος και αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος να υποχωρήσει η εξωτερική ζήτηση - αφήνοντας την υποτονική εγχώρια κατανάλωση ανίκανη να καλύψει το κενό.

Προς το παρόν, οι οικονομολόγοι παρακολουθούν τον ρυθμό της άνθησης στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης και το κατά πόσο οι αποστολές σχετικού εξοπλισμού μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ τη δυναμική των κινεζικών εξαγωγών.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τη ζήτηση για αναπλήρωση αποθεμάτων στη παγκόσμια μεταποίηση και, μέσα στον ανοδικό κύκλο των ημιαγωγών, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές διατήρησαν την ισχυρή τους πορεία», σύμφωνα με τον Xing Zhaopeng, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή για την Κίνα στην ANZ.

«Υπάρχει ακόμη περιθώριο επέκτασης σε αυτόν τον κύκλο της μεταποίησης που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και αναμένεται ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών θα διαμορφωθεί περίπου στο 10%.»

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,1% σε ετήσια βάση σε όρους αξίας σε δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, ξεπερνώντας την αύξηση 2,5% του Μαρτίου και την άνοδο 7,9% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία για τη βιομηχανική δραστηριότητα του Απριλίου που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

Οι εισαγωγές κατέγραψαν ακόμη έναν ισχυρό μήνα, αυξανόμενες κατά 25,3% έναντι 27,8% τον Μάρτιο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 15,2%.

Αυτό ενίσχυσε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας τον περασμένο μήνα στα 84,8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 51,13 δισεκατομμύρια τον Μάρτιο.

Η γενικότερη δυναμική της κινεζικής οικονομίας ήταν ισχυρή το πρώτο τρίμηνο, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να φτάνει το 5% σε ετήσια βάση, στο ανώτατο όριο του κυβερνητικού στόχου για ολόκληρο το έτος, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για άμεση οικονομική τόνωση.

Ωστόσο, ακόμη και η Κίνα - η οποία εδώ και καιρό επικρίνεται από τους εμπορικούς της εταίρους για τη μεταποίηση χαμηλού κόστους που στηρίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις - δεν είναι προστατευμένη από την επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων και μεταφορών.

Τα στοιχεία για τη βιομηχανία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα έδειξαν ότι οι τιμές εισροών παρέμειναν υψηλές, ιδιαίτερα για τα επεξεργασμένα προϊόντα και για το πετρέλαιο, τον άνθρακα και τα χημικά.

Τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν επίσης ελαφρώς, ενώ οι λιανικές πωλήσεις - δείκτης της κατανάλωσης - συνέχισαν να υπολείπονται της βιομηχανικής παραγωγής.

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο Τραμπ - Σι

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο στις 14-15 Μαΐου, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν μια σχέση που έχει επιβαρυνθεί από εντάσεις γύρω από το εμπόριο, την Ταϊβάν και τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ θα επιδιώξει εμπορικές παραχωρήσεις από το Πεκίνο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, αν και στελέχη εταιρειών και αναλυτές δεν αναμένουν σημαντικές εξελίξεις.

Αντιμέτωποι με αμερικανικούς δασμούς που προσωρινά έφτασαν σε τριψήφια ποσοστά, οι Κινέζοι εξαγωγείς στράφηκαν πέρυσι σε νέες αγορές, όπως η Νότια Αμερική, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές. Η Κίνα έκλεισε το 2025 με εμπορικό πλεόνασμα-ρεκόρ ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.