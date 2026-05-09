Ποια μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις έρχονται - Πώς χτίζεται το πακέτο της προεκλογικής ΔΕΘ

Διατηρείται η επιδότηση στο ντίζελ. Τέλος Μαΐου οι αποφάσεις για το Fuel Pass. «Κούρεμα» προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις αλλά και παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ στο καλάθι της ΔΕΘ.

Μετά τις φοροελαφρύνσεις που έφερε η νέα φορολογική κλίμακα κυρίως σε νέους και φορολογούμενους με παιδιά στις αρχές του έτους και τα δυο πακέτα που ακολούθησαν με μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ, στην κυβερνητική ατζέντα μπαίνουν τώρα νέες παρεμβάσεις με ορίζοντα την προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων και όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τις επόμενες κυβερνητικές κινήσεις «στόχος είναι η αφαίρεση βαρών. Μείωση φόρων και εισφορών είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής». «Έχουμε μειώσει τους φόρους, θα υπάρξουν κι άλλες μειώσεις που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ» επανέλαβε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στο 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Μαξιλάρι 200 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα και ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση έχει κρατήσει ως εφεδρεία 200 εκατ. ευρώ για μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ενώ στα τέλη Μαΐου θα εξετάσει εάν θα δοθεί ένα νέο Fuel Pass.

Πακέτο ΔΕΘ

Αν και είναι νωρίς για τον προσδιορισμό των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων που προβλέπουν:

- Μείωση της προκαταβολής φόρου. Τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής στο 70%, στα επίπεδα δηλαδή του 2019-2020, θα σήμαινε ελάφρυνση της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Το τέλος φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

- Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027.

Στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

- Μεγαλύτερο «ψαλίδι» στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα υπάρχει αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα.

- Νέες διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

- Διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες και απότομες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Κάποια στιγμή εντός του 2027, θα γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών οι οποίες παραμένουν παγωμένες από τον Ιούνιο του 2021 καταγράφοντας διαφορές σε σχέση με τις εμπορικές τιμές που σε πολλές περιοχές υπερβαίνουν το 50%. Σημειώνεται ότι το 2027 καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.