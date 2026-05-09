ΕΛΒΟ: Συμμαχίες με Rheinmetall και Όμιλο Κοπελούζου για νέο αμυντικό και βιομηχανικό αποτύπωμα

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της και οι αμυντικές βιομηχανίες αναζητούν νέα παραγωγικά κέντρα και στρατηγικές συνεργασίες, η ΕΛΒΟ επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχωρώντας σε δύο σημαντικές συνεργασίες με διεθνές και εγχώριο αποτύπωμα. Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ανακοίνωσε αφενός τη στρατηγική συνεργασία με τη γερμανική Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH, αφετέρου τη σύμπραξη με τον Όμιλο Κοπελούζου, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων, των αμυντικών κατασκευών και των υποστηρικτικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Η συμφωνία με τη Rheinmetall MAN Military Vehicles προβλέπει την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για τη συναρμολόγηση στρατιωτικών φορτηγών και την ενσωμάτωση εξειδικευμένων υπερκατασκευών, συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων αεροπορικής άμυνας, τα οποία θα προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης στην Ελλάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και μελλοντικά προγράμματα διεθνούς χαρακτήρα.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική μετατοπίζεται προς την ενίσχυση της παραγωγικής αυτονομίας, με τις κυβερνήσεις να αναζητούν εγχώριες δυνατότητες κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κρίσιμων αμυντικών συστημάτων.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΟ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαθέτουν παραγωγικές, συναρμολογητικές και τεχνικές δυνατότητες για στρατιωτικά και ειδικού σκοπού οχήματα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η επέκταση της δραστηριότητας θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου ελληνικών προμηθευτών και υποκατασκευαστών.

Η Rheinmetall MAN Military Vehicles θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στρατιωτικών οχημάτων logistics και τακτικής χρήσης διεθνώς, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πλατφόρμες υψηλής κινητικότητας σε εκδόσεις από 4x4 έως 10x10, σχεδιασμένες για επιχειρήσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, η δεύτερη στρατηγική συνεργασία της ΕΛΒΟ με τον Όμιλο Κοπελούζου διευρύνει το αποτύπωμα της εταιρείας πέρα από την παραγωγή οχημάτων, εστιάζοντας στην ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών κατασκευών και υποδομών.

Η συνεργασία αξιοποιεί αφενός την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση της ΕΛΒΟ και αφετέρου την εμπειρία του Ομίλου Κοπελούζου στην υλοποίηση σύνθετων έργων ενέργειας, υποδομών και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων αμυντικών λύσεων με όρους ποιότητας, καινοτομίας και επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Στελέχη της αγοράς τονίζουν ότι οι δύο κινήσεις συνδέονται με τη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες και αναζητούν νέες παραγωγικές δυνατότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ, Αντώνης Βιτετζάκης, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Rheinmetall σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι ο συνδυασμός της εγχώριας παραγωγικής βάσης με τη διεθνή τεχνογνωσία δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγικό κέντρο αμυντικής παραγωγής και τεχνολογίας, με δυνατότητα εξυπηρέτησης όχι μόνο των ελληνικών αναγκών αλλά και διεθνών συνεργασιών.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η εγχώρια αμυντική βιομηχανία επιχειρεί να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και να αυξήσει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής και τεχνολογίας, αξιοποιώντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ