Εσκρίβα (EKT): Οι κίνδυνοι της ΤN ωθούν σε επανεξέταση των χρηματοπιστωτικών υποδομών

Ζούμε ένα πρωτοφανές κύμα τεχνολογικής αλλαγής που επαναπροσδιορίζει τον ίδιο τον ιστό των οικονομιών μας, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και νέους κινδύνους, αναφέρει ο Ισπανός κεντρικός τραπεζίτης.

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών υποδομών λόγω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να υπερασπιστούν τον ρόλο τους ως του ύστατου εγγυητή απέναντι στους κινδύνους που δημιουργούν τα stablecoins, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη μάς αναγκάζουν να επανεκτιμήσουμε τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών μας υποδομών και την κυβερνοασφάλειά μας», δήλωσε ο Εσκρίβα, ο οποίος είναι επίσης διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας.

Το μοντέλο Mythos της Anthropic έχει προκαλέσει παγκόσμιες ανησυχίες για μια νέα εποχή κυβερνοεπιθέσεων. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης - που αναπτύχθηκε από την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο - αποτελεί πηγή ανησυχίας για ρυθμιστικές αρχές, κεντρικούς τραπεζίτες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το νέο εργαλείο, καθώς δεν έχει ακόμη διατεθεί ευρέως.

Παράλληλα, υπάρχει η αίσθηση ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ευρώπης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επειδή έχουν περιορισμένη πρόσβαση.

«Ζούμε ένα πρωτοφανές κύμα τεχνολογικής αλλαγής που επαναπροσδιορίζει τον ίδιο τον ιστό των οικονομιών μας, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και νέους κινδύνους», δήλωσε ο Εσκρίβα.

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των ιδιωτικών stablecoins, πρόσθεσε.

«Τα ιδιωτικά stablecoins, από τη φύση τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο του νομισματικού συστήματος: η σταθερότητά τους βασίζεται σε μια υπό όρους εμπιστοσύνη προς τα αποθεματικά που τα στηρίζουν, και αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να εξαφανιστεί ακριβώς τη στιγμή που είναι περισσότερο αναγκαία», είπε ο Εσκρίβα.

«Αυτό που προσφέρουν οι κεντρικές τράπεζες — και το οποίο κανένα ιδιωτικό μέσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει — είναι το ύστατο θεμέλιο εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο στηρίζονται τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.»

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή για τους κινδύνους των stablecoins. Τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα είναι κυρίως συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ και έχουν γνωρίσει μεγάλη άνοδο δημοτικότητας τον τελευταίο χρόνο ως τρόπος μεταφοράς χρημάτων διασυνοριακά και παράκαμψης των παραδοσιακών συστημάτων πληρωμών. Η άνοδός τους έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της εκδοχή αυτών των μέσων.

«Οι κίνδυνοι υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων οφελών στις συνθήκες χρηματοδότησης και στη διεθνή εμβέλεια που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα stablecoins σε ευρώ», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή απήχηση του ευρώ, τα stablecoins δεν αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για να το πετύχουμε.»