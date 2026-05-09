Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική

Η ευρωπαϊκή ιδέα, όμως, δεν είναι μόνο προϊόν της μεταπολεμικής ανάγκης. Ριζώνει βαθιά στην ιστορία και στον πολιτισμό της ηπείρου μας, αναφέρει ο ΠτΔ.

Στο μήνυμά του, για την Ημέρα της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υπογραμμίζει ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία» και επισημαίνει την ανάγκη να «εργαστούμε, για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν».

Ειδικότερα, στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Σήμερα τιμάμε την Ημέρα της Ευρώπης ως ένα όραμα που έγινε θεσμική πραγματικότητα. Τιμάμε τη διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, από τον Ρομπέρ Σουμάν, για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Και κυρίως τιμάμε τον ουσιαστικό στόχο αυτής της ιστορικής διακήρυξης: να καταστήσει τον πόλεμο «όχι μόνον αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο».

Η σημερινή Ευρώπη γεννήθηκε από τα ερείπια δύο παγκόσμιων πολέμων και από την ανάγκη να μη ζήσει ξανά η ήπειρος τη βία, τον διχασμό και την καταστροφή. Μέσα από τη δημιουργία μιας σειράς υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών, η καχυποψία μετατράπηκε σταδιακά σε συνεργασία, ο ανταγωνισμός σε κοινή προοπτική και η ιστορική μνήμη σε ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης.

Η ευρωπαϊκή ιδέα, όμως, δεν είναι μόνο προϊόν της μεταπολεμικής ανάγκης. Ριζώνει βαθιά στην ιστορία και στον πολιτισμό της ηπείρου μας. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, που ανέδειξε την αξία του λόγου, της δημοκρατίας, της πόλης, του διαλόγου και του μέτρου. Στα ιδεώδη του Διαφωτισμού, που θεμελίωσαν τη νεότερη αντίληψη για την ελευθερία, τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και στην πνευματική και ηθική παρακαταθήκη της χριστιανικής πίστης και παράδοσης, που σφράγισε καθοριστικά την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς στον δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ήδη από το 1959 υπέβαλε αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η μεταπολιτευτική Ελλάδα συνέδεσε τη διεθνή της θέση, την πολιτική της σταθερότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική με την Ευρώπη. Από την πλήρη ένταξη το 1981 έως τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα διένυσε έναν μακρύ και απαιτητικό δρόμο μέσα στον πυρήνα της ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία. Σήμερα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική κρίση, η ψηφιακή μετάβαση, οι ανισότητες, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό προβάλλουν ως νέες προκλήσεις. Ας εργαστούμε, λοιπόν, για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν».