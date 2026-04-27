Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα

«Η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης», σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης (27/02 έναντι 26/04).

Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και diesel προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο diesel, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει συγκρατημένη, ως αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας της αγοράς εντός των θεσπισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας σε πρατήρια καυσίμων και εταιρίες διανομής όσο και των στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση των 0,20€/λτ στο diesel.

Όσον αφορά, τις απόλυτες τιμές καυσίμων (Euro/λτ) στα πρατήρια στις 26/04/2026, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χαμηλότερη τιμή στο diesel μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ στην αμόλυβδη 95 παραμένει κοντά στον μέσο όρο.

«Συνολικά, η εικόνα της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα καταδεικνύει συγκριτικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τα επίπεδα τιμών», καταλήγει η ανακοίνωση.