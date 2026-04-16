Μπιρόλ (ΙΕΑ): Η Ευρώπη στερεύει από αεροπορικά καύσιμα - Ίσως είναι αρκετά για 6 εβδομάδες

Προειδοποίηση σχετικά με πιθανή έλλειψη στα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή απήθυνε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ αναφέροντας πως ίσως να είναι αρκετά για έξι ακόμη εβδομάδες.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ξανανοίξουν, σύντομα θα δούμε ακυρώσεις πτήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων ως αποτέλεσμα της έλλειψης καυσίμων», τόνισε.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ, σκιαγράφησε μια αποκαρδιωτική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης την οποία χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία οφείλεται στη διακοπή της διακίνησης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται ο αποκλεισμός, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οι συνέπειες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλες, λέγοντας πως η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, θα βρεθούν στην «πρώτη γραμμή».«Στη συνέχεια θα έρθει η Ευρώπη και η Αμερική», ανέφερε ο Μπιρόλ.