Γκρίφιν της Citadel: Αναπόφευκτη η παγκόσμια ύφεση με κλειστό Ορμούζ για καιρό

Ο κόσμος θα δει μια μαζική στροφή προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής, της ηλιακής και της πυρηνικής ενέργειας.

Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για 6-12 μήνες, η παγκόσμια οικονομία θα οδηγηθεί σε ύφεση, λόγω της εξάρτησης από το πετρέλαιο, προειδοποίησε ο CEO της Citadel, Ken Griffin.

«Ας υποθέσουμε ότι [τα Στενά] παραμείνουν κλειστά για τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες -ο κόσμος θα καταλήξει σε ύφεση», είπε ο Griffin κατά τη διάρκεια ομιλίας στο συνέδριο Semafor World Economy στην Ουάσινγκτον. «Δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί αυτό».

Ως αποτέλεσμα, ο κόσμος θα δει μια μαζική στροφή προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής, της ηλιακής και της πυρηνικής ενέργειας, πρόσθεσε. Παρ’ όλα αυτά, ο επικεφαλής του hedge fund θεωρεί ότι οι συνέπειες του πολέμου θα ήταν χειρότερες εάν οι ΗΠΑ καθυστερούσαν οποιαδήποτε επίθεση έως ότου ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Οι αγορές μετοχών έχουν καταφέρει να ανακάμψουν στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από την πρώτη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, ωστόσο το αισιόδοξο κλίμα των επενδυτών εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πολλοί εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί στις αγορές.

Οι παγκόσμιες οικονομίες, ιδιαίτερα στην Ασία, παραμένουν ευάλωτες σε αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν και βρίσκονται χαμηλότερα από τα υψηλά της περιόδου της σύγκρουσης, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, όταν κυμαίνονταν λίγο κάτω από τα 70 δολάρια.