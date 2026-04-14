«Πόλεμος» και πολυτελή ακίνητα: Οι πλούσιοι εγκαταλείπουν το Ντουμπάι και στρέφονται στην Ευρώπη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να επηρεάζει αισθητά τις αποφάσεις εύπορων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αναζήτηση κατοικία στην Ευρώπη. Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης τόσο για προσωρινές μισθώσεις όσο και για πιο μόνιμες λύσεις κατοικίας σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μονακό, η Ελβετία και η Μαρβέγια στην Ισπανία.

Μεσίτες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγοραστών, από πολυεκατομμυριούχους επενδυτές έως influencers και οικογένειες που αναζητούν ασφάλεια και σταθερότητα μέχρι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Παράλληλα, επενδυτές που μέχρι πρότινος τοποθετούσαν κεφάλαια στις αγορές ακινήτων του Κόλπου εξετάζουν πλέον εναλλακτικές επιλογές στην Ευρώπη, καθώς η σύγκρουση διαρκεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλούς να επανεξετάσουν την επιλογή πόλεων όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, οι οποίες μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν πόλο έλξης λόγω φορολογικών πλεονεκτημάτων, ηλιοφάνειας και πολυτελούς τρόπου ζωής. Ωστόσο, η εικόνα σταθερότητας που είχαν καλλιεργήσει έχει κλονιστεί.

Στην Ελβετία, για παράδειγμα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για ακίνητα μεγάλης αξίας, με αγοραστές να αναζητούν κατοικίες αξίας δεκάδων εκατομμυρίων φράγκων. Αντίστοιχα, στη Μαρμπέγια, η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες έχει ενισχυθεί σημαντικά, με καθημερινές νέες αιτήσεις για αγορές και ενοικιάσεις. Οι αγοραστές συχνά επιθυμούν ακίνητα που προσφέρουν υπηρεσίες τύπου θερέτρου, όπως concierge, γυμναστήρια και εστιατόρια.

Στο Λονδίνο, η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε άνοδο των ενοικίων σε ακίνητα υψηλής κατηγορίας, ιδιαίτερα για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι επαγγελματίες ή οικογένειες που έχουν ήδη δεσμούς με την πόλη και επιλέγουν να επιστρέψουν προσωρινά.

Παρά τη στροφή αυτή, αρκετοί διστάζουν να προχωρήσουν σε μόνιμη μετεγκατάσταση, καθώς η αλλαγή φορολογικής κατοικίας και η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον απαιτούν χρόνο και οργάνωση. Παρ’ όλα αυτά, εάν η σύγκρουση παραταθεί, ενδέχεται περισσότεροι να αναγκαστούν να λάβουν πιο οριστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς και οι οικογενειακές υποχρεώσεις γίνονται πιο πιεστικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στροφή προς την Ευρώπη δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και τη διαφοροποίηση των επενδύσεων. Πολλοί εύποροι αγοραστές επιδιώκουν να κατανείμουν τον πλούτο τους σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μειώνοντας τον κίνδυνο που συνδέεται με την εξάρτηση από μία μόνο αγορά. Οι ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν θεσμική σταθερότητα, ώριμες αγορές ακινήτων και υψηλό επίπεδο διαβίωσης, στοιχεία που λειτουργούν ως ισχυρά κίνητρα.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα ζωής που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως η πρόσβαση σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, προηγμένα συστήματα υγείας και πολιτιστικές δραστηριότητες. Για πολλές οικογένειες, αυτά τα στοιχεία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην απόφαση μετακίνησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών τους.

Πηγή: Bloomberg