Κατέβασε απότομα στροφές η «μηχανή» εξαγωγών της Κίνας

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει εκτοξεύσει το κόστος ενέργειας και μεταφορών πλήττοντας την παγκόσμια ζήτηση, οι εξαγωγές της Κίνας επιβράδυναν απότομα τον Μάρτιο.

Το 2026 είχε ξεκινήσει ευνοϊκά για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο χάρη στη ραγδαία ζήτηση για ηλεκτρονικά είδη που πυροδότησε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργήθηκε, μάλιστα, προσδοκία ότι το ιστορικό εμπορικό πλεόνασμα των 1,2 τρισ. δολαρίων του περασμένου έτους θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει διαταράξει την παγκόσμια ανάπτυξη κι έχει αφήσει την Κίνα ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς η ασιατική υπερδύναμη στηρίζεται επί χρόνια στην εξωτερική ζήτηση για να αντισταθμίσει την αδυναμία της εσωτερικής κατανάλωσης.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις 2,5% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και απέχει σημαντικά από το +21,8% που καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ​αύξηση 8,3%, βάσει δημοσκόπησης του Reuters.

«Η αύξηση των εξαγωγών προς τους κύριους προορισμούς επιβραδύνθηκε σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Zhiwei Zhang, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, αποδίδοντας την πτώση στην παγκόσμια αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας θα συρρικνωθεί φέτος, καθώς η Κίνα δεν μπορεί να μετακυλίσει πλήρως τις υψηλότερες τιμές ενέργειας στους ξένους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία είναι ήδη ενδεικτικά: το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας τον Μάρτιο ανήλθε σε μόλις 51,13 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερο από τις προσδοκίες για 108 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, πλήγμα στο ισοζύγιο προκάλεσαν και οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 27,8% τον Μάρτιο (το υψηλότερο από το 2021) από +19,8% το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.