ΗΠΑ: Χαμήλωσε ταχύτητα στο 0,5% η ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο του 2025

Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη.

Το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 0,5% ετησίως, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου

Η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς που κράτησαν το ΑΕΠ σε θετικό έδαφος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών.

Το shutdown πέρυσι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επιβράδυνση από τον ρυθμό ανάπτυξης 4,4% του τρίτου τριμήνου.

Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με ρυθμό 2,9% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, τα εταιρικά κέρδη σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 246,9 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας επιτάχυνση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

