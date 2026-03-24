Με ΠΝΠ οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια - Πώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να εκδοθεί και να πάρει τον δρόμο για κύρωση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα εφαρμοστούν τα 4 νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε εχθές ο πρωθυπουργός, για την αναχαίτηση της ακρίβειας σε καύσιμα, κόστος παραγωγής και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η ΠΝΠ θα ξεκαθαρίζει πολλά πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν όπως, μεταξύ άλλων:

πότε και πώς δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι ιδιοκτήτες ΙΧ αλλά και οι αγρότες για τις αγορές λιπασμάτων, προκειμένου να επιδοτηθούν.

ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα δουν μεγαλύτερη επιδότηση και ποιοι μικρότερη

πού θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης οι δικαιούχοι και πώς θα ελέγχεται η χρήση

πότε και πώς θα διαγράφεται το ποσό της επιδότησης αν δε καταναλωθεί άμεσα.

Για παράδειγμα, ερωτήματα που αναμένεται να επιλυθούν μέσω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) είναι τα παρακάτω:

Α. Επιδότηση Καυσίμων (Fuel Pass)

- Πώς θα υποβάλουν αιτήσεις και τι θα συμπληρώνουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Με βάση τις ως τώρα πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων στο gov.gr (vouchers.gov.gr). Εκεί κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώσει ένα μόνο όχημα, για το οποίο λάβει την ενίσχυση. Επιδότηση λαμβάνει μόνον όποιος θα έχει τουλάχιστον ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όχημα. Άρα αν ο/η σύζυγος έχει άλλο όχημα, δικαιούται επίσης επιδότησης. Αλλά αν όλα τα οχήματα της οικογένειας ανήκουν σε ένα όνομα, η επιδότηση δίνει μόνο σε ένα όχημα.

- Πώς λαμβάνουν επιδότηση όσοι έχουν όχημα leasing

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της σύμβασης στην πλατφόρμα. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί επίσης από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου οι πληρωμές να γίνουν πριν το Πάσχα ή έως τα μέσα Απριλίου.

- Τι ελέγχεται για να χορηγηθεί η επιδότηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί επιδότηση είναι να συντρέχουν οι εξής όροι:

το όχημα να είναι δηλωμένο σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass. να έχει δηλωθεί αριθμός τηλεφώνου με τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη. Αυτό σχετίζεται με την πιστοποίηση που θα κληθεί στη συνέχεια να γίνει από τον πάροχο της άυλης ψηφιακής κάρτας που θα εκδοθεί για τον δικαιούχο, όπου θα πιστωθούν τα χρήματα (25-60 ευρώ αναλόγως αν αφορά μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο) οι Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC) όπου θα γίνεται αποδεκτή η πληρωμή με την άυλη ψηφιακή κάρτα. Οι κωδικοί αυτοί περιορίζουν την δυνατότητα συναλλαγών με την συγκεκριμένη προπληρωμένη κάρτα, μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή σε πρατήρια βενζίνης, ταξί και Μαζικά Μέσα Μεταφοράς -και όχι πχ σε σούπερ μάρκετ ή κέντρα διασκέδασης κλπ. Θα ορίζονται επίσης τα ελάχιστα χαρακτηριστικά της συσκευής smartphone του δικαιούχου (όχι απλό κινητό τηλέφωνο με πλήκτρα) προκειμένου να μπορεί να υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC) σε POS όπως με μία κοινή τραπεζική κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι. η διάρκεια και τα ποσά πίστωσης: μόλις εκδοθούν οι ψηφιακές κάρτες (περί τα μέσα Απριλίου) θα έχουν μέσα πιστωμένα τα 50-60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα όλα τα Φυσικά Πρόσωπα. Αν δεν καταναλωθούν πάντως ως το καλοκαίρι (σε 3-4 μήνες ή όσο ορίζει η ΠΝΠ), τυχόν υπόλοιπα που απομείνουν στην κάρτα μπορεί να ανακτηθούν και να επιστραφούν στο Δημόσιο. να δηλωθεί αριθμός ΙΒΑΝ (μόνο για όσους δεν διαθέτουν κατάλληλο spartphone) στο οποίο να εμφανίζονται ως κύριοι δικαιούχοι (ή και ως συνδικαιούχοι ενδεχομένως, αν το ορίζει η ΠΝΠ). Σε κάθε περίπτωση η ΠΝΠ θα αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θα επιλέξουν ΙΒΑΝ αντί άυλη Ψηφιακή Κάρτα θα εισπράττουν μειωμένο ποσό επιδότησης κατά 10 ευρώ (πχ 40 αντί 50 ευρώ). Η μείωση θα είναι 5 ευρώ για όσους δηλώσουν μοτοσυκλέτα. τα οικογενειακά εισοδηματικά όρια των δικαιούχων: 25.000 για άγαμο, 35.000 για έγγαμους, 40.000 για έγγαμους με 1 παιδί ή 45.000 ευρώ με 2 παιδιά, μονογονεϊκή 39.000 ευρώ με ένα παιδί κλπ. τα όρια επιδότησης: 50 ευρώ για αυτοκίνητα σε ηπειρωτικές περιοχές με χρήση ψηφιακής κάρτας (ή 40 ευρώ με ΙΒΑΝ) και 60 ευρώ σε νησιωτικές περιοχές (ή 50 ευρώ με ΙΒΑΝ). Αν δηλώσουν μοτοσυκλέτες, η επιδότηση ξεκινά από 25 ευρώ με ΙΒΑΝ σε ηπειρωτικές περιοχές (ή 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας) ενώ σε νησιωτικές περιοχές οι δικαιούχοι θα λάβουν 30 ευρώ αν δηλώσουν ΙΒΑΝ ή 35 αν επιλέξουν άυλη ψηφιακή κάρτα.

B. Επιδότηση diesel κίνησης στην αντλία

- Πότε ξεκινά η «οριζόντια» επιδότηση της τιμής στα πρατήρια

Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης στα ΙΧ (επαγγελματίες ή νοικοκυριά) εκτός από Fuel Pass θα δουν και άμεση μείωση στην τιμή. Η ΠΝΠ θα καθορίζει την διάρκεια μείωσης των τιμών κατά 16 λεπτά το λίτρο (συν ΦΠΑ) στην αντλία σε 1 μήνα, από 1ης έως 30 Απριλίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι από 1η Απριλίου οι ποσότητες που θα φεύγουν από τα διυλιστήρια θα πωλούνται σχεδόν 20 λεπτά φθηνότερα εν σχέσει με την τιμή πώλησης της 31ης Μαρτίου (όχι σε σχέση με τη σημερινή τιμή). Ωστόσο στην πράξη, ίσως χρειαστεί να περάσουν και 3-5 ημέρες για να δει ο καταναλωτής η διαφορά στην τιμή, αφού προμηθευτούν τα πρατήρια ποσότητες που θα έχουν επιδοτηθεί.

Από 1ης μέχρι 31 Μαΐου, θα πρέπει να εκδοθεί άλλη ΠΝΠ πριν τα τέλη Απριλίου, η οποία θα ορίζει αν η οριζόντια επιδότηση θα παραταθεί, θα αυξηθεί ή θα μειωθεί -ή και να διακοπεί ενδεχομένως όμως, αναλόγως των συνθηκών που θα συντρέχουν τότε.

Γ. Επιδότηση αγοράς λιπασμάτων σε αγρότες

Θα περιγράφεται ειδική διαδικασία αίτησης και δήλωσης τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, σε εφαρμογή της ΑΑΔΕ που θα δημιουργηθεί. Πρακτικά, για τιμολόγιο αγοράς 1000 ευρώ θα λαμβάνουν επιδότηση 150 ευρώ (15%) με τους όρους και τα όρια που θα περιγράφει η ΠΝΠ.

Δ. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Προκειμένου να αποτραπούν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων εν μέσω ακρίβειας, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα λάβουν νέο πακέτο αποζημίωσης (καθώς λήγει το προηγούμενο καθεστώς) το οποίο, πλέον, θα επιδοτεί και τις εκπτώσεις εισιτηρίων που αυτές παρέχουν πχ για πολύτεκνους, ΑμΕΑ ή φοιτητές κλπ, για τις οποίες δεν αποζημιώνονταν από το δημόσιο. Ικανοποιείται το αίτημά τους να λαμβάνουν επιδότηση όπως άλλοι συγκοινωνιακοί φορείς (πχ ΚΤΕΛ) που παρέχουν επίσης εκπτώσεις σε μαθητές και άλλες κατηγορίες. Παρά την επιδότησης πάντως, η ΠΝΠ δεν αναμένεται να ορίζει ρητά υποχρεωτική απαγόρευση αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.