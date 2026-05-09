Ακίνητα - Βραχυχρόνια Μίσθωση: Στις Κυκλάδες τα «πρωτεία» των αποδόσεων - Ανοδική η τάση στην αγορά

Το μέσο ετήσιο εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση στις Κυκλάδες αγγίζει τα 20.000 ευρώ, υψηλότερα από κάθε άλλο προορισμό στην Ελλάδα, με το Ιόνιο να ακολουθεί με μέσο ετήσιο εισόδημα 18.900 ευρώ. City break η Θεσσαλονίκη, ισορροπημένο το κέντρο της Αθήνας. «Μεγαλώνει» η χρονιά στην Κρήτη, hot spot η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τι δείχνουν τα στοιχεία που προκύπτουν από επεξεργασία δεδομένων της hosthub, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες καταλύματα πανελλαδικά.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση στις Κυκλάδες αγγίζει τα 20.000 ευρώ, υψηλότερα από κάθε άλλο προορισμό στην Ελλάδα, με το Ιόνιο να ακολουθεί με μέσο ετήσιο εισόδημα 18.900 ευρώ το 2025 και αναβάθμιση της ζήτησης για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτουν από επεξεργασία δεδομένων της hosthub, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες καταλύματα πανελλαδικά. Σε γενικές γραμμές, για το 2026, προβλέπεται πανελλαδικά άνοδος 16,7% στο μέσο έσοδο ανά κατάλυμα και 9,07% στην πληρότητα. Στις Κυκλάδες, το 2026 αναμένεται αύξηση 41,3% στο έσοδο ανά κατάλυμα και 32,96% στην πληρότητα, με πιο συγκρατημένη άνοδο τιμών.

Η γενική «εικόνα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το σύνολο της επικράτειας το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 15.200 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 40,9%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 121,1 ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 17.900 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 55,6%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 108,7 ευρώ. Στα νότια προάστια το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 17.900 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 50,3%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 120,1 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 12.700 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 61%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 71,3 ευρώ.

Στην Κρήτη το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 16.300 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 35,5%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 140,5 ευρώ. Στις Κυκλάδες το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 19.800 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 22,3%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 259,7 ευρώ. Στο Ιόνιο το μέσο ετήσιο εισόδημα 2025 ανήλθε σε 18.900 ευρώ, το ποσοστό πληρότητας σε 28,9%, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει στα 193,1 ευρώ.

Τι συμβαίνει στο σύνολο της επικράτειας

Όπως αναφέρεται, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, το 2026 κινείται ξεκάθαρα ανοδικά σε σχέση με το 2025 σε όλα τα βασικά μεγέθη. Το RevPAR - Revenue per Available Room, ήτοι το ημερήσιο έσοδο ανά κατάλυμα, εμφανίζει ισχυρή αύξηση (+14,7%), ενώ η πληρότητα καταγράφει επίσης σημαντική άνοδο (+9,07%).

Οι τιμές (ADR - Average Daily Rate, ήτοι η μέση τιμή ανά βραδιά) κινούνται πιο συγκρατημένα ανοδικά (+4,96%), κάτι που δείχνει ότι η ανάπτυξη φέτος προέρχεται κυρίως από καλύτερη αξιοποίηση της ζήτησης και όχι από επιθετικές αυξήσεις τιμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε αντίθεση με πέρσι, οι διαχειριστές φαίνεται να έχουν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη της χρονιάς.

«Οι τιμές που έχουν θέσει για τους επόμενους μήνες κινούνται πολύ πιο κοντά στα πραγματικά επίπεδα της αγοράς, χωρίς την αισιοδοξία που παρατηρήθηκε το 2025 και τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό οδηγεί σε πιο ισορροπημένη πορεία, με καλύτερη πληρότητα και συνολικά υψηλότερα έσοδα. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για το κλείσιμο του 2026, υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να κλείσει περίπου 10% πάνω από τα επίπεδα του 2025», αναφέρεται επιπρόσθετα.

Ισορροπημένο το κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, το 2026 δείχνει μια πιο ήπια αλλά σταθερή βελτίωση σε σχέση με το 2025. Η πληρότητα κινείται ελαφρώς ανοδικά (+2,97%), το RevPAR ενισχύεται (+3,2%) και το μέσο έσοδο ανά κατάλυμα ακολουθεί αντίστοιχη πορεία (+5,4%). Οι τιμές (ADR) παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα (+0,25%), κάτι που δείχνει ότι η όποια ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από καλύτερη απορρόφηση της ζήτησης και όχι από αυξήσεις τιμών.

Όπως σημειώνεται, σε αντίθεση με πιο τουριστικές περιοχές, η Αθήνα φαίνεται πιο «ισορροπημένη», με λιγότερες διακυμάνσεις και χωρίς έντονες υπερβολές στις προσδοκίες. Σε αρκετούς μήνες μάλιστα, η φετινή εικόνα κινείται κοντά ή και ελαφρώς κάτω από το τι αναμενόταν πέρσι την ίδια περίοδο, δείχνοντας μια πιο συγκρατημένη αγορά.

Παρόλα αυτά, με βάση την εικόνα στους τελευταίους μήνες του έτους, υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2026 έχει καλές πιθανότητες να κλείσει συνολικά λίγο υψηλότερα από το 2025, χωρίς όμως μεγάλες αποκλίσεις.

Πώς κινούνται τα Νότια προάστια Αθήνας – Ελκυστική η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σύμφωνα με την ανάλυση, στα νότια προάστια της Αθήνας καταγράφεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: το 2026 κινείται έντονα ανοδικά σε σχέση με το 2025 σε όλα τα επίπεδα. Το RevPAR εκτοξεύεται (+32,6%), το μέσο έσοδο ανά κατάλυμα ακολουθεί ακόμη πιο δυναμικά (+34,5%), ενώ η πληρότητα ενισχύεται σημαντικά (+11,97%). Οι τιμές (ADR) αυξάνονται επίσης αισθητά (+19,27%), κάτι που δείχνει ότι εδώ η ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, αλλά και ξεκάθαρης αναβάθμισης της αξίας της περιοχής.

Ο βασικός λόγος είναι δομικός: η Αθηναϊκή Ριβιέρα μετατρέπεται σε premium προορισμό. Το project του Ελληνικού, μια επένδυση σχεδόν €10 δισ. που περιλαμβάνει κατοικίες, ξενοδοχεία, μαρίνα, καζίνο και το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στην Ευρώπη, ήδη επηρεάζει άμεσα τις τιμές και τη ζήτηση στην περιοχή . Οι πρώτες κατοικίες αναμένονται μέσα στο 2026 και ήδη οι τιμές σε νέα projects ξεπερνούν τα €8.500–10.000/τ.μ., με έντονο διεθνές ενδιαφέρον . Αυτό μεταφράζεται σε πιο “ποιοτική” ζήτηση, με επισκέπτες υψηλότερου budget και μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς αγοράς, φαίνεται ότι οι διαχειριστές στα νότια προάστια είναι πιο επιθετικοί αλλά και πιο δικαιωμένοι: οι φετινές επιδόσεις κινούνται σχεδόν σε όλους τους μήνες πάνω από τις περσινές προσδοκίες Αυτό σημαίνει ότι, αν συνεχιστεί η ίδια τάση, το 2026 δεν θα κλείσει απλά πάνω από το 2025 — υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κλείσει αισθητά υψηλότερα, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε φάση structural re-rating και όχι απλά σε έναν καλό τουριστικό κύκλο.

City break η Θεσσαλονίκη – Η «επανεκκίνηση» της πόλης

Στη Θεσσαλονίκη, το 2026 δείχνει να χτίζει πάνω σε μια ήδη δυνατή βάση και να κινείται καθαρά καλύτερα από το 2025. Η πληρότητα ανεβαίνει αισθητά (+14,38%), το RevPAR ενισχύεται σημαντικά (+23,9%), το μέσο έσοδο ανά κατάλυμα αυξάνεται κατά +25,0% και οι τιμές ακολουθούν επίσης ανοδικά (+10,57%).

«Με απλά λόγια, η αγορά δεν ανεβαίνει μόνο επειδή πουλάει ακριβότερα, αλλά επειδή γεμίζει περισσότερο και αξιοποιεί καλύτερα τη ζήτηση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια ενισχύει σταθερά το προφίλ της ως city-break και business προορισμός, ενώ ταυτόχρονα η πόλη περνά φάση συνολικής αναβάθμισης, με μεγάλα έργα υποδομών και αστικής ανανέωσης να αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητά της. Η λειτουργία του μετρό και η ευρύτερη αστική αναβάθμιση έχουν βελτιώσει την εμπειρία μετακίνησης και την ελκυστικότητα του κέντρου, ενώ διεθνή δημοσιεύματα καταγράφουν μια ευρύτερη «επανεκκίνηση» της πόλης. Παράλληλα, ακόμη και σε μια χρονιά όπου εμφανίστηκαν σημάδια επιβράδυνσης σε άλλους ώριμους προορισμούς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνέχισαν να εμφανίζουν άνοδο στις αφίξεις», επισημαίνεται.

Για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει η αίσθηση ότι αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά στη ζήτηση, το 2026 έχει καλές πιθανότητες να κλείσει υψηλότερα από το 2025 και μάλιστα με πιο ουσιαστική βελτίωση απ’ ό,τι δείχνει με μια πρώτη ματιά η αγορά.

«Αποδοτικότερη» η Κρήτη – Η ανάπτυξη «απλώνεται» σε όλη τη χρονιά

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, «η Κρήτη το 2026 δεν κάνει “θόρυβο”, αλλά κάνει δουλειά. Δεν βλέπουμε εκρηκτικές μεταβολές στις τιμές, αλλά μια σταθερή, βαθιά ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα: περισσότερες κρατήσεις, μεγαλύτερη διάρκεια σεζόν και καλύτερη συνολική αξιοποίηση των καταλυμάτων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό: υψηλότερα έσοδα χωρίς να χρειάζεται να πιεστούν υπερβολικά οι τιμές.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ποιότητα της ζήτησης. Η Κρήτη δεν εξαρτάται από peaks λίγων εβδομάδων, αλλά λειτουργεί όλο και περισσότερο ως “all-season” προορισμός. Η σεζόν ανοίγει νωρίτερα, κλείνει αργότερα και γεμίζει πιο ομοιόμορφα. Αυτό φαίνεται και στα νούμερα: η ανάπτυξη δεν συγκεντρώνεται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά απλώνεται σε όλη τη χρονιά.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η αγορά δείχνει πιο ώριμη. Οι διαχειριστές δεν κυνηγούν απλά υψηλότερες τιμές, αλλά φαίνεται να έχουν βρει καλύτερη ισορροπία μεταξύ τιμολόγησης και πληρότητας. Με άλλα λόγια, η Κρήτη δεν ανεβαίνει επειδή «ακριβαίνει», αλλά επειδή δουλεύει πιο αποδοτικά. «Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε σε μία φράση: η Κρήτη συνεχίζει να ανεβαίνει όχι επειδή αλλάζει, αλλά επειδή κάνει όλο και καλύτερα αυτό που ήδη ξέρει να κάνει καλά», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Κυκλάδες: Πώς «καθάρισε» η αγορά - Πίεση σε Μύκονο, Σαντορίνη

Στις Κυκλάδες, η πορεία των τελευταίων ετών μοιάζει με κύκλο που τώρα κλείνει. Το 2022 και το 2023 ήταν χρονιές έντονης υπεραισιοδοξίας στις τιμές, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η αγορά πίεσε πέρα από τα όρια που μπορούσε να απορροφήσει η ζήτηση. Το 2024 και το 2025 λειτούργησαν ως «διόρθωση». Οι επισκέπτες έγιναν πιο επιλεκτικοί, στράφηκαν σε εναλλακτικούς προορισμούς και κορυφαία νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος είδαν πίεση στα βασικά μεγέθη.

Το 2026 δείχνει ξεκάθαρα επιστροφή στην κανονικότητα. Τα νούμερα ανεβαίνουν δυναμικά (RevPAR +41,1%, έσοδο ανά κατάλυμα +41,3%, πληρότητα +32,96%), αλλά αυτή τη φορά με πιο υγιή βάση. Οι τιμές κινούνται πιο συγκρατημένα (+3,95%), κάτι που δείχνει ότι η ανάπτυξη έρχεται από την επαναφορά της ζήτησης και όχι από νέο κύκλο υπερβολών.

«Με απλά λόγια, η αγορά “καθάρισε” και επανέρχεται πιο ισορροπημένη. Οι διαχειριστές φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πληρότητα και στη συνολική αξία για τον επισκέπτη. Αν αυτή η ισορροπία διατηρηθεί, οι Κυκλάδες δεν επιστρέφουν απλά στα υψηλά τους επίπεδα — επιστρέφουν πιο ώριμες και πιο ανθεκτικές», επισημαίνεται σχετικά.

Premium προορισμός το Ιόνιο – Πιο επιλεκτική η ζήτηση

Όπως αναφέρεται από την Hosthub, «στα Ιόνια, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ένας ήδη premium προορισμός που γίνεται κάθε χρόνο ακόμη πιο premium. Το 2026 κινείται πολύ δυνατά πάνω από το 2025, με ισχυρή άνοδο σε RevPAR (+35,8%), έσοδο ανά κατάλυμα (+37,0%) και πληρότητα (+23,36%), ενώ οι τιμές ανεβαίνουν πιο ήπια (+2,82%). Δηλαδή, όπως και σε άλλες ώριμες αγορές, η ανάπτυξη έρχεται κυρίως από το ότι “γεμίζει” περισσότερο και καλύτερα, όχι επειδή απλά ακριβαίνει. Αυτό που ξεχωρίζει όμως στα Ιόνια είναι η συνεχής αναβάθμιση της ζήτησης. Περισσότερο high-end κοινό, μεγαλύτερες διαμονές, υψηλότερα budgets — κάτι που φαίνεται και στο πόσο γρήγορα απορροφάται η διαθεσιμότητα στους μήνες αιχμής. Με απλά λόγια, η περιοχή έχει μπει σε τροχιά “premiumization” που αυτοτροφοδοτείται».

Ταυτόχρονα όμως, αρχίζουν να φαίνονται και τα πρώτα σημάδια πίεσης. Υποδομές όπως νερό, δρόμοι, διαχείριση απορριμμάτων και συνολική φέρουσα ικανότητα της περιοχής δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης. «Αυτό δημιουργεί ένα ρίσκο “μπουκώματος”: όταν η εμπειρία του επισκέπτη αρχίσει να υποβαθμίζεται, η ζήτηση δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται πιο επιλεκτική», σημειώνεται.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, είναι αρκετά πιθανό να δούμε μια ήπια διόρθωση το επόμενο έτος — όχι απαραίτητα πτώση, αλλά μια φυσική επιβράδυνση ή εξισορρόπηση μετά από μια περίοδο έντονης ανόδου. Με άλλα λόγια, τα Ιόνια παραμένουν από τους πιο ισχυρούς προορισμούς της χώρας, αλλά πλέον μπαίνουν σε φάση όπου η ποιότητα της εμπειρίας και οι υποδομές θα καθορίσουν το πόσο ακόμη μπορούν να ανέβουν.