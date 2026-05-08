«Ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα τα Στενά» λέει σύμβουλος του Χαμενεΐ

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίμησε σήμερα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ συνιστούν «μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο Mehr.

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ. Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», είπε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», σχολίασε, υποσχόμενος ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου».

Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των Στενών «με βάση το διεθνές δίκαιο» ή, αν χρειαστεί, «βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο». Συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι σήμερα στο Ορμούζ μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσινγκτον αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρότασή της για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.

Νωρίτερα το απόγευμα, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι πλέον επικρατεί «ηρεμία» στον Κόλπο, όμως «αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα» να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις.

Ο Μοχμπέρ, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ, απάντησε: «Τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο».

«Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα», εκτίμησε.

Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ ενεργοποιήθηκε το πρωί, λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ