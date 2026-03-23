Τα μέτρα για fuel pass, diesel κίνησης, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Αναλυτικοί πίνακες

Αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία. Τα μέτρα θα ισχύουν Απρίλιο - Μάιο. Μόνιμη η φορολόγηση στα κέρδη από τα διαδικτυακά καζίνο.

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδικεύουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

«Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία», είπε χαρακτηριστικά. «Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει και σωστά. Το πακέτο στηρίζει την κοινωνία, προστατεύει την οικονομία και διασφαλίζει οτι η χώρα θα σταθεί όρθια», πρόσθεσε.

Επιδότηση diesel

Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 51 - 106 εκατ. ευρώ.

Fuel pass

Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 130 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών. Κόστος: 15 εκ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν. Κόστος: 56 εκ ευρώ Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ως προς την τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο: