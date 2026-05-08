Εβδομαδιαία κέρδη άνω του 2% για τον χρυσό

Με άνοδο άνω του 2% διαπραγματεύτηκε ο χρυσός την εβδομάδα, καθώς η αισιοδοξία για ένα ενδεχόμενο τέλος στη σύγκρουση με το Ιράν μετριάζει ελαφρώς τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια.

Την Παρασκευή, ο χρυσός spot ενισχύεται 0,7% στα 4.719,68 δολάρια ανά ουγγιά, με τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση να διαμορφώνονται στο 2,3%. Τα αμερικανικά συμβόλαια του χρυσού κερδίζουν 0,4% στα 4.730,70 δολάρια.

Ο χρυσός, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους παγκόσμιας αναταραχής, δέχεται πιέσεις σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

«Ο χρυσός διαπραγματεύεται σαν περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου και όχι σαν ασφαλές καταφύγιο. Η ανάκαμψη του χρυσού συνδέεται με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης στο Ιράν. Με τις τιμές της ενέργειας να μειώνονται, βλέπουμε τις προοπτικές για μειώσεις των επιτοκίων από την Fed να αυξάνονται στο μέλλον», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Οι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στον Κόλπο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν νέα επίθεση, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τηρείται η εκεχειρία.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 10% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου. Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων.

Οι πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων φέτος κυμαίνονται περίπου στο 12% την Παρασκευή, από περίπου 21% που είχε υπολογιστεί πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων έχουν επίσης αυξηθεί τον τελευταίο μήνα στο 16%, από σχεδόν μηδενική πιθανότητα στις αρχές Απριλίου.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού ενισχύθηκε 2,5% στα 80,4 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,3% στα 2.047,88 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,5% στα 1.487,71 δολάρια.