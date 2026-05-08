Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά». «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Θηλιά» η ακρίβεια λέει το 72% των Ελλήνων - Αρνητική πρωτιά στην ΕΕ

Κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Αποχωρεί τον χειμώνα από Χανιά και Ηράκλειο

«Φλερτάρει» με την κινητή τηλεφωνία η ΔΕΗ - Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ρωσία
Ουκρανία
Εκεχειρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider