BBC: Αυτές είναι οι εταιρείες που θησαυρίζουν από τον πόλεμο στο Ιράν

Καθώς τα νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο μετρούν το κόστος του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, ορισμένες εταιρείες καταγράφουν την ίδια στιγμή τεράστια κέρδη.

Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εκτοξεύει το κόστος ζωής και επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων.

Ωστόσο, ενώ κάποιοι έχουν βρεθεί στα όρια της οικονομικής ασφυξίας, άλλοι, των οποίων οι δραστηριότητες ευνοούνται από τον πόλεμο ή από τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται.

Το BBC κατέγραψε ορισμένους από τους κλάδους και τις εταιρείες που αποκομίζουν δισεκατομμύρια όσο συνεχίζεται ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των Στένων του Ορμούζ, ωστόσο αυτές οι μεταφορές ουσιαστικά σταμάτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα "τρενάκι του λούνα παρκ" στις αγορές ενέργειας, από το οποίο επωφελήθηκαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 3,2 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ύστερα από αυτό που η ίδια χαρακτήρισε «εξαιρετική» επίδοση του εμπορικού της τμήματος.

Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοινώνοντας αύξηση των κερδών πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισ. δολάρια.

Άλλος ένας διεθνής ενεργειακός κολοσσός, η TotalEnergies, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικοί γίγαντες ExxonMobil και Chevron κατέγραψαν μείωση κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω των προβλημάτων στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, και οι δύο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και εκτιμούν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στη χρονιά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

2. Μεγάλες τράπεζες

Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν επίσης δει τα κέρδη τους να αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο επενδυτικός βραχίονας της JP Morgan κατέγραψε έσοδα ρεκόρ ύψους 11,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, βοηθώντας την τράπεζα να καταγράψει τη δεύτερη υψηλότερη τριμηνιαία κερδοφορία στην ιστορία της.

Στις υπόλοιπες τράπεζες των «Big Six» - στις οποίες περιλαμβάνονται οι Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, καθώς και η JP Morgan - τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

«Ο μεγάλος όγκος συναλλαγών έχει ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες, ιδίως την Morgan Stanley και την Goldman Sachs», δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι της Wall Street επωφελήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση για συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις υψηλού ρίσκου μετοχές και ομόλογα, στρέφοντας τα κεφάλαιά τους σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.

Παράλληλα, οι έντονες διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον όγκο συναλλαγών.

3. Αμυντική βιομηχανία

Ένας από τους πιο άμεσους κερδισμένους κάθε πολεμικής σύγκρουσης είναι ο αμυντικός τομέας, σύμφωνα με την αναλύτρια της RSM UK, Έμιλι Σάουιτς.

«Η σύγκρουση ανέδειξε τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε αντιπυραυλικά συστήματα, τεχνολογίες αντιμετώπισης drones και στρατιωτικό εξοπλισμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ», δήλωσε στο BBC.

Πέρα από την ανάδειξη της σημασίας των αμυντικών εταιρειών, ο πόλεμος δημιουργεί και την ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων όπλων από τις κυβερνήσεις, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα μαχητικά αεροσκάφη F35, ανέφερε σε ενημέρωση συναλλαγών την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών μέσα στη χρονιά.

Η εταιρεία απέδωσε την αισιοδοξία της στις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» διεθνώς, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει ένα «υποστηρικτικό υπόβαθρο» για την εταιρεία.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman, τρεις από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες παγκοσμίως, ανέφεραν ιστορικό ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, υποχωρούν από τα μέσα Μαρτίου, λόγω ανησυχιών ότι ο κλάδος είναι πλέον υπερτιμημένος.

4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η σύγκρουση έχει επίσης επισημάνει την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε η Στρίτερ.

Όπως ανέφερε, αυτό έχει «εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί το σύνθημα «drill, baby, drill», ενθαρρύνοντας την εντατικότερη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις.

Μια από τις εταιρείες που έχει ενισχυθεί είναι η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα, η οποία έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι επενδυτές στρέφονται δυναμικά στις προοπτικές της.

Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted ανακοίνωσαν επίσης θεαματική αύξηση κερδών, δείχνοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ενισχύουν και τις επιχειρήσεις ανανεώσιμης ενέργειας.

Στη Βρετανία, η Octopus Energy δήλωσε στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστιο σοκ» στις πωλήσεις φωτοβολταϊκών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις φωτοβολταϊκών να αυξάνονται 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές να αξιοποιούν στο έπακρο τη συγκυρία.