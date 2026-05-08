Γεωργιάδης: Θα παραδώσουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παραλάβαμε

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα παραδώσουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παραλάβαμε» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα παραδώσουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παραλάβαμε» τόνισε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης κατά την έναρξη της συζήτησης στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόμου «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Ο υπουργός τόνισε ότι με το νομοσχέδιο και την σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας «δημιουργούμε ένα πιο βιώσιμο, πιο διαφανές και πιο ταχύτερο περιβάλλον για τα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες». Το Ταμείο Καινοτομίας, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «το δημιουργούμε γιατί θέλουμε να βρούμε έναν βιώσιμο τρόπο με τον οποίο θα εντάσσουμε τα επόμενα χρόνια καινοτόμα φάρμακα στην θετική λίστα». Αυτό είναι αναγκαίο, «γιατί η παραγωγή νέων θεραπειών έχει αυξηθεί αριθμητικά λόγω της προόδου της τεχνολογίας - και είναι εξαιρετικό για την ανθρωπότητα - αλλά από την άλλη προκαλεί πολύ μεγάλες προκλήσεις για τους Προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν αυξάνονται αντίστοιχα», εξήγησε ο υπουργός.

«Η ανισορροπία αυτή δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την ευστάθεια του συστήματος. Για αυτό χρειάζεται να υπάρξει ένα μοντέλο». Για τον σκοπό αυτό «μελετήσαμε πολλά αντίστοιχα μοντέλα ξένων χωρών και καταλήξαμε να αντιγράψουμε τα μοντέλα της Ιταλίας και του Βελγίου». Υπήρξε από το πανεπιστήμιο και τον καθηγητή κ. Σουλιώτη, μια μελέτη που κράτησε ένα έτος. Αυτή παραδόθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, δόθηκε σε όλους τους φορείς και έγινε το νομοσχέδιο.

Για την χρηματοδότηση του Ταμείου, ο κ. Γεωργιάδης αποσαφήνισε πως «είναι επιπλέον από την φαρμακευτική δαπάνη». Ανέφερε ότι το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που προβλέπεται τώρα για το Ταμείο είναι μικρό, και δεν θα μείνει σε αυτό το ύψος, καθώς την επόμενη τριετία-τετραετία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, αυτή θα φτάσει στα 200 με 250 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες για αυτά τα καινοτόμα φάρμακα και να μην υπάρχουν ελλείψεις.

Για το πλαίσιο του Ταμείου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αυτό βασίζεται σε μια απλή ιδέα, «επειδή το claw back αυτών των φαρμάκων, για να μπουν στην θετική λίστα είναι τεράστια υψηλό σε σχέση με εκείνο των γενικών φαρμάκων, οι εταιρείες δεν θέλουν τα φέρουν. Εμείς του προσφέρουμε ένα εναλλακτικό κανάλι, που για μία τριετία θα έχουν πολύ χαμηλότερο claw back, με παρακολούθηση όμως των ασθενών που λαμβάνουν το φάρμακο, για το εάν τους επιφέρει το υποσχόμενο αποτέλεσμα. Αν η επιτροπή παρακολούθησης διαπιστώνει ότι δεν ωφελεί τους ασθενείς, τότε το φάρμακο αυτό θα βγαίνει από την λίστα και θα υπόκεινται στο υψηλό claw back χωρίς έκπτωση».

Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η λύση που δίνεται «θα λειτουργήσει και θα βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν σχετική ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες από ό,τι έχουν σήμερα» που λόγω των εγκρίσεων που πρέπει να δοθούν, δημιουργούνται χρονικές καθυστερήσεις».

Ο κ. Γεωργιάδης, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης, ότι το σχέδιο νόμου είναι πρόχειρο. Η βούληση της κυβέρνησης για να δημιουργηθεί Ταμείο Καινοτομίας, είπε, είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό από την ομιλία του στην ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, άρα οι επικρίσεις περί δήθεν «εντολών της Αμερικανής πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προς όφελος αμερικανικών εταιρειών» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς όπως εξήγησε, «η κυρία Γκίλφοϊλ, δεν είχε έρθει ακόμα ούτε καν στην Ελλάδα, συνεπώς το επιχείρημα δεν έχει αξία καθώς εδράζεται σε χρονικά άλματα που δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα». Επισήμανε μάλιστα, ότι τις προσπάθειες της δημιουργίας του Ταμείου Καινοτομίας τις είχε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας του στο υπουργείο, ενώ είχε κάνει και σχετικές αναφορές στην εκδήλωση των Δελφών του 2025.

Για τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίζονται πολλά θέματα, όπως είναι η απαγόρευση του ανθού της βιομηχανικής κάνναβης από καταστήματα, καθώς στον αρχικό νόμο που είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, η διάθεση και πώλησή του από καταστήματα είχε μείνει σε ένα γκρίζο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, ανέφερε ο υπουργός, θέλουμε να κλείσουμε την δυνατότητα πώλησης από περίπτερα και καπνικά καταστήματα, ενός προϊόντος που στην πραγματικότητα έχει ναρκωτική δράση, γιατί αυτό είναι θέμα δημόσιας Υγείας.

Ο υπουργός, αναγνώρισε πως πράγματι στο νομοσχέδιο, έχουμε και πάλι διατάξεις που αφορούν την ψηφιοποίηση παροχής υπηρεσιών Υγείας, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα οι πολίτες θα τα δούνε το καλοκαίρι, με την ολοκλήρωση και παράδοση των σχετικών έργων που υλοποιούνται από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η συντήρηση των έργων για ορισμένα έτη από την παράδοσή τους, προβλέπεται μέσα στις συμβάσεις. «Επειδή πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή, η επόμενη προσπάθειά μου θα είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την δευτερογενή χρήση δεδομένων, δηλαδή, πάμε να προπορευτούμε της μεγάλης ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με τον νέο σχετικό Κανονισμό του 2030».