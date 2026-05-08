Wall Street: Το deal Intel-Apple ώθησε σε νέα ρεκόρ Nasdaq και S&P 500

Τεχνολογική ώθηση σε επίπεδα ρεκόρ πήραν οι αμερικανικές μετοχές στην Wall Street την Παρασκευή, με το deal μεταξύ Intel και Apple να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι παράλληλα αφομοίωσαν μια άκρως ισχυρή έκθεση για την απασχόληση του Απριλίου, παρατηρώντας πάντα τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και την σημερινή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε αυτό το κλίμα, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,81% στις 7.396 μονάδες ενώ ο Nasdaq σκαρφάλωσε 1,71% υψηλότερα στους 26.247,08 μονάδες. Και οι δύο δείκτες έφτασαν σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, για να ολοκληρώσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει και αυτός στα «πράσινα», με οριακή άνοδο 0,02% στις 49.609,04 μονάδες.

Και οι τρεις κύριοι μέσοι όροι κατέγραψαν εβδομαδιαία κέρδη, με τον Nasdaq να ενισχύεται 4%, ο S&P 500 περίπου 2%, ολοκληρώνοντας την 6η νικηφόρα του εβδομάδα, το μεγαλύτερο σερί από το 2024 ενώ ο Dow Jones έμεινε πιο πίσω με κέρδη 0,2%.

Οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ σημείωσαν νέα ισχυρά κέρδη την Παρασκευή, διευρύνοντας τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους μέσα στη χρονιά, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι Apple και Intel προχώρησαν σε προκαταρκτική συμφωνία η οποία θα βρει την Intel να παρέχει τσιπ για ορισμένες από τις συσκευές της Apple. Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Intel σημείωσε «άλμα» 13,93% ενώ του κατασκευαστή των iPhone, άνω του 2%.

Η μετοχή της Intel προέρχεται από άνοδο 100% τον Απρίλιο, η καλύτερη μηνιαία που είχε καταγράψει ποτέ. Τον Μάιο έχει ήδη ξεπεράσει το 30%.

Μέσα στο γενικότερο κλίμα τεχνολογικής ευφορίας, ράλι κατέγραψαν οι μετοχές των "chipmakers" Micron Technology, άνω του 15% και Qualcomm, περισσότερο από 8%, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να τοποθετούνται επιθετικά στον tech κλάδο, καθώς οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων επιβεβαιώνουν ισχυρή κερδοφορία και διατηρούν υψηλές τις προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της PNC Asset Management, οι αναλυτές εξακολουθούν να αναμένουν συνολική αύξηση εταιρικών κερδών πάνω από 20% σε ετήσια βάση στα επόμενα τρίμηνα, γεγονός που ενισχύει το θετικό momentum της Wall Street.

Οι κατασκευαστές τσιπ διανύουν εκρηκτική περίοδο, καθώς Advanced Micro Devices, Intel, Micron και Corning έχουν υπερδιπλασιάσει την αξία τους φέτος, με την Intel να πρωτοστατεί, με άνοδο πολύ πάνω από 200%.

Οι επενδυτές πήραν θάρρος και από τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία παρουσίασε νέα άνοδο τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, υποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 115.000 τον περασμένο μήνα, ενώ οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 62.000 τον Μάρτιο.

Στο κεφάλαιο "Μέση Ανατολή", ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να γνωρίζουν κάτι σήμερα» σχετικά με την απάντηση του Ιράν στην πρόταση ειρήνης. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη ότι το Ιράν εξέταζε μηνύματα από τις ΗΠΑ που ελήφθησαν μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, ωστόσο δεν είχε ακόμη καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.