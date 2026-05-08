Η Ουάσινγκτον δηλώνει έτοιμη να μεσολαβήσει για Ουκρανία: Θετική συνομιλία Ρούμπιο - Μελόνι

«Με τον Ρούμπιο είχαμε μια συνομιλία εποικοδομητική, αποδοτική αλλά και ειλικρινή», υπογράμμισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με σύντομη δήλωσή της στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πιο αναλυτικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε: «Η συνάντησή μας ήταν ευρεία και εποικοδομητική, μια συνάντηση μεταξύ συμμάχων, με αναφορά τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα μεγάλα διεθνή θέματα. Εννοώ τη Μέση Ανατολή, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τα Στενά του Ορμούζ. Μιλήσαμε, επίσης, για θέματα τα οποία διαχρονικά είναι σημαντικά για την Ιταλία: για τη Λιβύη, τον Λίβανο και φυσικά αναφερθήκαμε στην Ουκρανία, όπως και στην Κίνα, την οποία θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος».

«Ήταν μια συνομιλία σίγουρα αποδοτική, εποικοδομητική αλλά και ειλικρινής μεταξύ των κρατών μας. Και οι δύο ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διατλαντική σχέση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα από εμάς να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα. Η Ιταλία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι καλό να συμφωνούμε πάνω σε αυτό» κατέληξε.

