Intel: «Εκτοξεύεται» 15% η μετοχή μετά την προκαταρκτική συμφωνία με την Apple

Η μετοχή της Intel φτάνει σε τέταρτο συνεχόμενο ιστορικό υψηλό, μετά την είδηση πως κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με την Apple ώστε η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών να παράγει μέρος των τσιπ που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της Apple.

Η μετοχή της Intel σκαρφαλώνει σε τέταρτο συνεχόμενο ιστορικό υψηλό, μετά την είδηση πως κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με την Apple ώστε η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών να παράγει μέρος των τσιπ που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της Apple.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο εταιρειών βρίσκονταν σε εξέλιξη για περισσότερο από έναν χρόνο και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία τους τελευταίους μήνες. Παραμένει ακόμη ασαφές για το ποια προϊόντα της Apple θα κατασκευάζει τσιπ η Intel.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Intel σημειώνει άνοδο περίπου 15% την Παρασκευή, θέτοντάς την σε τροχιά για την καλύτερη ημέρα της από τις 24 Απριλίου.

Την Τρίτη, αναφορές για προσέγγιση της Apple τόσο με την Intel όσο και με τη Samsung σχετικά με πιθανή παραγωγή τσιπ ενίσχυσαν κατά 10% στη μετοχή της Intel.

Η μετοχή προέρχεται από άνοδο 100% τον Απρίλιο, η οποία ήταν η καλύτερη που είχε καταγράψει ποτέ σε ένα μήνα. Τον Μάιο έχει ήδη ξεπεράσει το 30%.

Η πιθανή συμφωνία θα αποτελούσε μια σημαντική πρόοδο για την κατασκευαστική δραστηριότητα της Intel, την οποία η εταιρεία αναδιαμορφώνει επιθετικά στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσής της.

Η Intel έχει περάσει τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να επανατοποθετηθεί ως ένας σημαντικός κατασκευαστής τσιπ, ικανός να ανταγωνιστεί τους καθιερωμένους κατασκευαστές.

Η κίνηση της μετοχής ωθεί ανοδικά και τις άλλες τεχνολογικές εταιρείες με τις Broadcom και AMD σημειώνουν επίσης άνοδο, θέτοντας τους ήδη εντυπωσιακά κερδισμένους κατασκευαστές τσιπ μέσα στο έτος σε τροχιά για να προσθέσουν πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Παρασκευή.