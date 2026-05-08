ΗΠΑ: Δικαστικό «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της Βιρτζίνια - Τραμπ: «Τεράστια νίκη»

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας Βιρτζίνια ακύρωσε σήμερα τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών, απόφαση που θεωρείται σκληρό πλήγμα για το κόμμα, έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε αμέσως την «τεράστια νίκη» των Ρεπουμπλικάνων, με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social.

Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες προωθούσαν οι Δημοκρατικοί, θα τους επέτρεπαν σχεδόν σίγουρα να αυξήσουν από τους 6 στους 10 (σε σύνολο 11) τους βουλευτές που εκλέγουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο τον ακύρωσε σήμερα, για διαδικαστικούς λόγους, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιταγές του Συντάγματος και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θεωρείται «ως μη γενόμενο».

Η υπόθεση μπορεί να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ζητώντας από το Τέξας, το 2025, να ανασχεδιάσει τον πολιτικό χάρτη του υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ προκάλεσε ένα κύμα αλλαγών στις εκλογικές περιφέρειες πολλών Πολιτειών, ιδίως σε αυτές που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι η Βιρτζίνια και η Καλιφόρνια. Ο ανασχεδιασμός των χαρτών με κομματικά κριτήρια, που συχνά οδηγεί σε περιφέρειες με παράλογα όρια ώστε να ωφελείται το ένα ή το άλλο κόμμα, είναι μια παλιά «συνταγή» στο εκλογικό μαγειρείο των ΗΠΑ, γνωστή ως gerrymandering.

Η απόφαση που έλαβε στις 20 Απριλίου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές) να περιορίσει τον σχεδιασμό περιφερειών με φυλετικά κριτήρια, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες Νότιων Πολιτειών, όπως της Λουζιάνας και της Αλαμπάμας, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι προτίθενται να τροποποιήσουν τις περιφέρειες με στόχο να μειώσουν τον αριθμό των Δημοκρατικών που εκλέγονται σε αυτές. Το Τενεσί υιοθέτησε την Πέμπτη έναν νέο χάρτη που καταργεί μια περιφέρεια στην οποία πλειοψηφούσαν οι μαύροι ψηφοφόροι, που κατά παράδοση ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς.

