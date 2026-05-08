Ζελένσκι: Διατάσσει τον στρατό να μην επιτεθεί στην παρέλαση της Κόκκινης Πλατείας για την «Ημέρα της Νίκης»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέταξε σήμερα, Παρασκευή (8/5) τον στρατό της χώρας να μην επιτεθεί στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την «Ημέρα της Νίκης», στις 9 Μαΐου, την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

O Ζελένσκι υπέγραψε το διάταγμα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τριήμερη κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια της παρέλασης (από τις 10:00 π.μ. ώρα Κιέβου στις 9 Μαΐου 2026), η περιοχή της Κόκκινης Πλατείας θα εξαιρείται από το σχέδιο χρήσης ουκρανικών όπλων», ανέφερε διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.

«Δια του παρόντος διατάζω: να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας (Ρωσική Ομοσπονδία) στις 9 Μαΐου 2026», ανέφερε ακόμα το διάταγμα.