Πετρέλαιο: Άνοδος την Παρασκευή μετά τα νέα πλήγματα, πτώση όμως 6% στην εβδομάδα

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Παρασκευή μετά το πλήγμα των ΗΠΑ σε δύο ιρανικά τάνκερ που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη δέκα εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε περίπου 1%, κλείνοντας στα 101,29 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate έκλεισαν οριακά υψηλότερα στα 95,42 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, τα δύο συμβόλαια πετρελαίου κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 6%, καθώς η αγορά ήλπιζε σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Επίσης, σήμερα το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που το Ιράν επιτίθεται στα ΗΑΕ, γεγονός που δείχνει πως η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο άδειων ιρανικών πετρελαιοφόρων, των M/T Sea Star III και M/T Sevda, τα οποία παραβίασαν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος του Ναυτικού πυροβόλησε τις καμινάδες των πλοίων, ακινητοποιώντας τα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, επιμένει ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, περιγράφοντας τα πλήγματα ως «ένα απλό χτύπημα αγάπης».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που το Ιράν εξετάζει αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη ακόμα και εντός της ημέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν περάσει από έντονες διακυμάνσεις καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ανέφερε η ANZ Research σε σχετικό σημείωμα.

«Ο κίνδυνος κατάρρευσης της προτεινόμενης αμερικανικής ειρηνευτικής συμφωνίας πιθανότατα θα διατηρήσει τις αγορές πετρελαίου σε υψηλή μεταβλητότητα», σημείωσαν οι αναλυτές της ANZ.

Αναλυτές της Citi δήλωσαν ότι αναμένουν σταθεροποίηση των ευρύτερων χρηματοπιστωτικών αγορών παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα που συνδέεται με τη Μέση Ανατολή, αν και η τράπεζα προειδοποίησε ότι η επιστροφή στην ομαλότητα δύσκολα θα είναι εύκολη και μπορεί να κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες.