«Θηλιά» η ακρίβεια λέει το 72% των Ελλήνων - Αρνητική πρωτιά στην ΕΕ

Οι πολιτικές δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως τα πιο σημαντικά νέα έρχονται από την «δημοσκόπηση» που διενεργεί τακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό Ευρωβαρόμετρο. Στην τελευταία μέτρηση που ανακοίνωσε η Κομισιόν, φαίνεται ακόμη πιο καθαρά πως τα ελληνικά νοικοκυριά λυγίζουν από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.  

Τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες στρέφονται κυρίως γύρω από τη Μέση Ανατολή που συνιστά λόγο ανησυχίας (για το 25%), ή τη διεθνή κατάσταση, αλλά το κόστος ζωής παραμένει ο βασικός λόγος ανησυχίας τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, με ποσοστά 36% και 52% αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πολύ πιο οξεία: Το 78% σε προσωπικό επίπεδο και το 53% σε εθνικό επίπεδο λέει πως η ακρίβεια είναι ένα από τα δύο πράγματα που τον ανησυχούν πιο πολύ. Δεύτερος βασικός λόγος ανησυχίας για του Έλληνες σε προσωπικό επίπεδο είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους (25%) και ακολουθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας (17%).

Όλες οι απαντήσεις των Ελλήνων στην πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα έχουν χειροτερεύσει σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που έγινε το φθινόπωρο. Αυτές, όμως, που ήταν αισθητά χειρότερες ήταν οι απαντήσεις για την ακρίβεια, οι οποίες είναι και οι πιο αρνητικές στο σύνολο της ΕΕ.

Αποτυπώνεται, δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε αντιληπτός πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός αυξάνεται, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να παίρνει «φωτιά» στο 5,4% τον Απρίλιο, όμως η αίσθηση της ακρίβειας γιγαντώνεται, όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα γιατί μοιραία τα νοικοκυριά καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Ένα άλλο «δείγμα» της επιβάρυνσης προκύπτει από την αγορά κατοικίας και από στοιχεία της Eurostat που ομαδοποίησε προσφάτως η Κομισιόν, για τη νέα πρωτοβουλία της στο πεδίο της θωράκισης των εισοδημάτων. Πέρα από τους δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (που παραμένουν υψηλοί), μεγάλο αγκάθι είναι το κόστος στέγασης. Το πόσο μεγάλο «βαρίδι» είναι η στέγη το δείχνει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ένα νοικοκυριό, όπου το συνολικό κόστος στέγασης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για το 26,4% των νοικοκυριών, το υψηλότερο ποσοστό από όλα τα κράτη της ΕΕ. Είναι και πολύ πιο υψηλό από τα άλλα «φτωχά» κράτη της ΕΕ, επιδεινώνοντας έτσι ακόμη πιο πολύ την αντιληπτή ακρίβεια στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη στοιχείο: και η «αντικειμενική» ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Ο δείκτης τιμών στην Ελλάδα αυξάνεται πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ εδώ και μήνες. Η «ψαλίδα», μάλιστα, μεγαλώνει με τον εναρμονισμένο δείκτη της Ευρωζώνης να αυξάνεται κατά 3% τον Απρίλιο όταν στη χώρα μας ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,6%.

Αυτό σημαίνει πως χάνουμε και έδαφος σε όρους ανταγωνιστικότητας. Αλλά και πως υπάρχουν εστίες ανατιμήσεων που δεν δικαιολογούνται από τον πόλεμο ή από άλλα δεινά. Καθώς, λοιπόν, αναμένονται και άλλες ανατιμήσεις -διότι ο παγετός της Πρωτομαγιάς δεν χάλασε μόνο το τριήμερο αλλά και πολλές σοδιές- το μήνυμα των πολιτών πρέπει να ακουστεί όχι μόνο σε πολιτικό πολιτειακό επίπεδο, αλλά και στην αγορά.

