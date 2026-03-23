Επιδότηση λιπασμάτων 15%: Ποιοι τη δικαιούνται, πώς γίνεται η αίτηση και τι σημαίνει για το κόστος παραγωγής

Η εκτίναξη του κόστους ενέργειας το τελευταίο διάστημα έχει περάσει άμεσα στην αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας σημαντικά τις τιμές βασικών εισροών, όπως τα λιπάσματα. Η επιβάρυνση αυτή δεν μένει στο χωράφι, αλλά μετακυλίεται στην αγορά, επηρεάζοντας τις τιμές τροφίμων - από λαχανικά και φρούτα έως συνολικά το καλάθι του νοικοκυριού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα δέσμη τεσσάρων μέτρων στήριξης για τον περιορισμό του κόστους καυσίμων και παραγωγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων, όπως παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Το μέτρο προβλέπει επιχορήγηση 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα του πρωτογενούς τομέα, καλύπτοντας ουσιαστικά το σύνολο των ενεργών παραγωγών.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myBusinessSupport, όπου οι δικαιούχοι θα δηλώνουν τα σχετικά παραστατικά, προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί η ενίσχυση.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, με στόχο να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστεί η πίεση στο κόστος παραγωγής, ειδικά ενόψει της ανοιξιάτικης καλλιεργητικής περιόδου.

Πώς μεταφράζεται στην πράξη η ενίσχυση

Για αγορά λιπασμάτων αξίας 1.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) εντός του διμήνου, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ, μειώνοντας αντίστοιχα το πραγματικό κόστος για τον παραγωγό.

Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά αγορές που θα πραγματοποιηθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, ενώ έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα επανεξεταστεί ανάλογα με την πορεία των τιμών ενέργειας και εισροών.