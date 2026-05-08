Κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Αποχωρεί από Χανιά και Ηράκλειο

Η διοίκηση της low cost αεροπορικής άφησε αιχμές για τη Fraport Greece, κάνοντας λόγο για μονοπώλιο. Τα 3 αεροσκάφη της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν σε χώρες που προσφέρουν κίνητρα και χαμηλότερα κόστη. Μειώνει τη χωρητικότητα και στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Με μια λιτή ανακοίνωση και μια συνέντευξη Τύπου τελευταίας στιγμής που πραγματοποιήθηκε στο Sofitel του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, Ryanair επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Η αεροπορική εταιρεία αποσύρει τα τρία αεροσκάφη της που επιχειρούν από εκεί και μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Jason McGuiness Chief Commercial Officer της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, οι χρεώσεις της Fraport αυξήθηκαν κατά +66% σε σχέση με τα προ-Covid επίπεδα, καθιστώντας την Ελλάδα μη ανταγωνιστική για τον χειμερινό τουρισμό. Οι βασικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης απόφασης είναι να χαθούν 700.000 αεροπορικές θέσεις, μια μείωση κατά 45% σε σύγκριση με τον χειμώνα του ’25, και 12 δρομολόγια να καταργηθούν, μεταξύ των οποίων από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη, Στοκχόλμη κ.ά.

Επίσης η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιεί πτήσεις από τα Χανιά και το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026, καθώς αναστέλλονται και οι δραστηριότητές της εκεί.

Κάνοντας λόγο για μονoπώλεiο της Fraport Greece ανέφερε ότι αρνήθηκε να μειώσει τα τέλη αεροδρομίου παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση μείωσε το τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων από τα 12€ στα 3€, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω μείωση δεν μετακυλίθηκε στους επιβάτες. Όταν ερωτήθηκε δε για το ύψος των τελών επεσήμανε ότι έχει αυξηθεί 10 ευρώ ανά επιβάτη μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Γεγονός που όταν το βαρέλι το αεροπορικό καύσιμο έχει φτάσει στα 150 ευρώ και οι ανταγωνίστριες χώρες επιδιώκουν συνεργασία με ανταγωνιστικούς όρους για να φέρουν κόσμο, τότε η συνεργασία και τα νούμερα δεν βγαίνουν

Παράλληλα επεσήμανε ότι τα αεροσκάφη που μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα επιχειρούν από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούν σε χώρες που προσφέρουν κίνητρα και χαμηλότερα κόστη, όπως η Αλβανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, είχε παρουσιάσει σχέδιο στην κυβέρνηση για αύξηση των επιβατών στα 12 εκατομμύρια ετησίως και προσθήκη 10 νέων αεροσκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αεροδρόμια θα «πάγωναν» τις χρεώσεις τους και θα εφάρμοζαν τη μείωση του φόρου (ADF).

Ωστόσο η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή οπότε γι' αυτό σταματά τις χειμερινές πτήσεις από Χανιά και Ηράκλειο και μειώνει κατά 20% τις πτήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τον χειμώνα.

Όσο για το αν θα συνεχίσει να επιχειρεί από Θεσσαλονίκη, Χανιά και Ηράκλειο από το καλοκαίρι του 2027 επεσήμανε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το τι θα γίνει και ότι θα εξαρτηθεί από το αν θα μειωθούν τα τέλη.

Από το κλείσιμο της βάσης θα επηρεαστούν περίπου 100 εργαζόμενοι, όπως ανέφερε ο επικεφαλής τους οποίους λόγω χρόνιας συνεργασίας θα προσπαθήσουν να απορροφηθούν αλλού χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρα ότι θα επιτευχθούν.