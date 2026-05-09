Ταμείο Ανάκαμψης: Σκληρές διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση - Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα

Συνεχόμενες θα είναι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστική μορφή της τελικής αναθεώρησης του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η πρόταση που έστειλε χθες στις Βρυξέλλες η ελληνική κυβέρνηση θα μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Κομισιόν με στόχο να υπάρξει συμφωνία το αργότερο μέχρι τις αρχές του Ιουνίου και να εγκριθεί από το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) στη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η οριστικοποίηση των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου για να μην χαθεί ούτε ευρώ από το συνολικό ποσό της επιδότησης που έχει οριστεί για τη χώρα μας. Τα ορόσημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου αλλά όπως είχε γράψει το insider.gr, τα περιθώρια στην πράξη είναι ακόμη πιο ασφυκτικά, καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου. Στόχος είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές παραλαβές, γιατί μέσα στον Αύγουστο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει το καλώς έχειν και την ολοκλήρωση των οροσήμων.

Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει μια σειρά από προσαρμογές, απεντάξεις δράσεων και εντάξεις νέων όπως για παράδειγμα η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην πρόταση περιλαμβάνονται και άλλες δράσεις όπως:

- η ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) με νέο φορητό εξοπλισμό τηλεϊατρικής,

- η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα,

- η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής,

- η επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Όπως τίποτα δεν έχει κλειδώσει. Τα πάντα είναι υπό διαπραγμάτευση και μένει να φανεί το ποια θα είναι η τελική μορφή της αναθεώρησης.