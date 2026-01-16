Πάνω από 5 δισ. ευρώ το κούρεμα οφειλών μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το πλήθος και το ποσό των ρυθμίσεων οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού τον Δεκέμβριο. Διαγραφή χρέους 5,02 δισ. ευρώ συνολικά.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το πλήθος και το ποσό των ρυθμίσεων οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τις 2.994 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 457,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού φτάνουν τις 50.710 για οφειλές 15,74 δισ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 5.345 και 3.767 αντιστοίχως.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 129,77 χιλ. αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 58,31 δισ. ευρώ. Το 65,59% του πλήθους αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα και το 19,79% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (38,4%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ αθροίζονται σε 33,7 δισ. ευρώ και αποτελούν το 57,8% του συνόλου των οφειλών του Εξωδικαστικού. Επιπλέον, μόνο το 8,4% των οφειλών είναι ενήμερο.

Επιπλέον, οφειλές ύψους 5,02 δισ. ευρώ έχει διαγράψει ο μηχανισμός, δίνοντας μέσο «κούρεμα» άνω του 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Ειδικότερα, «κούρεμα» οφειλής (προς χρηματοδοτικούς φορείς) άνω του 50% έχει λάβει το 32,41% των οφειλετών, ενώ διαγραφή χρέους μεταξύ 30% - 50% έχει λάβει το 15,95% αυτών. Υψηλό είναι και το ποσοστό των οφειλετών που δεν έχει λάβει κούρεμα, ήτοι 32,3%, ενώ το 11,81% έχει δει διαγραφή από 10% - 30% και το 7,49% μονοψήφια ποσοστά.

Τι έκαναν οι servicers...

Η εγκρισιμότητα για το μήνα Νοέμβριο από τους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε στο 80% κατά μέσο όρο.

Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι Intrum (97%), QQuant (95%) και Veraltis (89%). Oι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαμορφώθηκαν στα 356 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, για 5.700 οφειλέτες.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers, δηλαδή, Cepal, doValue, Intrum και QQuant κατέχουν σχεδόν το 93% των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 79,7 δισ. ευρώ. Tο μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι 32,2% βρίσκεται στα χέρια της Cepal, με την doValue να ακολουθεί στο 30,8%, την Intrum στο 25,4% και την QQuant στο 4,1%.

Στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η Cepal, ύψους 138,53 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 30,31 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 108,22 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η DoValue με ρυθμίσεις 129,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 91,64 εκατ. αφορούν διμερείς και 38,23 εκατ. του ν. Κατσέλη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η QQuant με ρυθμίσεις 51,61 εκατ. ευρώ, με τις διμερείς να καταλαμβάνουν τα 35,85 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 15,59 εκατ. ευρώ. Η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 35,82 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα 25,92 εκατ. ήταν διμερείς.

Το 50,2% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από Cepal και doValue. Συνολικά, 86,51 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά ρυθμίστηκαν από την πρώτη και 60,77 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη.

Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει επίσης η Cepal με ρυθμίσεις ύψους 27,2 εκατ. ευρώ και η QQuant, με ρυθμίσεις 22,41 εκατ. ευρώ.