Γουόλερ: Ο υποψήφιος για την προεδρία της Fed συζήτησε με τον Τραμπ για την αγορά εργασίας

Μία «πολύ καλή συνέντευξη» είχε ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κρίστοφερ Γουόλερ για τη θέση του προέδρου της Fed με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Μία «πολύ καλή συνέντευξη» είχε ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κρίστοφερ Γουόλερ για τη θέση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία οι δύο συζήτησαν σε βάθος την αγορά εργασίας και πώς να δώσουν ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το CNBC, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην προεδρική κατοικία και ολοκληρώθηκε λίγο πριν ο Τραμπ απευθύνει διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος για την οικονομία την Τετάρτη το βράδυ. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, η επικεφαλής του προσωπικού Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού Νταν Σκαβίνο ήταν επίσης παρόντες.

Ο Ρικ Ρίντερ της Blackrock θα δώσει συνέντευξη στο Mar-a-Lago για τη θέση του προέδρου της Fed την τελευταία εβδομάδα του έτους, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η κυβερνήτης της Fed Μισέλ Μπάουμαν δεν είναι πλέον υποψήφια για τη θέση, δήλωσαν επίσης.

Ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, το φαβορί για τη θέση στις αγορές πρόβλεψης, και ο πρώην Διοικητής της Fed Κέβιν Γουάρς έχουν δώσει στο παρελθόν συνέντευξη στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι άστοχο το συμπέρασμα από κάποιους ότι επειδή η συζήτηση επικεντρώθηκε στις θέσεις εργασίας με τον Γουόλερ, αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ αναζητά έναν υποψήφιο ο οποίος ως ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα υποκύπτει στις ιδιοτροπίες του προέδρου σχετικά με τα επιτόκια. Τόνισαν ότι ο πρόεδρος συζητά ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ζητημάτων με τους υποψηφίους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι πίστευε ότι ο πρόεδρος της Fed θα έπρεπε να μιλά μαζί του για τα επιτόκια. «Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει ακριβώς αυτό που λέμε», είπε ο Πρόεδρος. «Αλλά σίγουρα είμαστε - είμαι μια έξυπνη φωνή και πρέπει να μας ακούνε».

Στο οβάλ γραφείο την Πέμπτη, ο Τραμπ επαίνεσε τον Γουόλερ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται εκεί για πολύ καιρό, κάποιος με τον οποίο είχα μεγάλη συνεργασία». Ο Τραμπ πήρε συνέντευξη από τον Γουόλερ το 2019 και τον είχε προτείνει για διοικητή της Fed.

Παρά τον έπαινο του Γουόλερ και τη θετική περιγραφή της συνέντευξης, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ήταν φαβορί για τη θέση.

Στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε: «Σύντομα θα ανακοινώσω τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, κάποιον που πιστεύει σε πολύ χαμηλότερα επιτόκια, και οι πληρωμές στεγαστικών δανείων θα μειωθούν ακόμη περισσότερο».

Επιτόκια και... πάγκος

Σε συνέντευξη την Τετάρτη στο CNBC σε συνέδριο του Γιέιλ στη Νέα Υόρκη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο, ο Γουόλερ δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης κάτω από το τρέχον επίπεδο, επειδή αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί ενώ δήλωσε ανήσυχος για την αδύναμη αγορά εργασίας.

Ο Γουόλερ διαφώνησε τον Ιούλιο όταν η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, μια κίνηση που φαινόταν προφητική με τη μείωση των επιτοκίων από την Fed κατά 75 μονάδες βάσης από την επόμενη συνάντηση τον Σεπτέμβριο.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν οι δύο άνδρες για την απασχόληση, αλλά η συζήτηση υποδηλώνει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στο θέμα. Η πρόσφατη έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου έδειξε αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,6% από 4,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ η αύξηση της μισθοδοσίας επιβραδύνθηκε σε σταδιακή μείωση.

Στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι «υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Και το 100% όλων των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα».

Από τον Ιανουάριο, ο ιδιωτικός τομέας έχει προσθέσει 687.000 θέσεις εργασίας και η κυβέρνηση έχει χάσει 188.000 στο πλαίσιο των σαρωτικών περικοπών θέσεων εργασίας από την κυβέρνηση.

Σε πιο εύθυμη νότα στη συνέντευξη, ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε πραγματικά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Γουόλερ μπορούσε να κάνει περίπου 160 κιλά πάγκο.