Πέφτουν οι προσδοκίες λίγο πριν τον «έλεγχο» της οικονομίας για το γ’ τρίμηνο

Με νέα χαμηλά μηνών φλερτάρει το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, λίγο πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο, μια σειρά από δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν σημάδια κόπωσης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με νέα χαμηλά μηνών φλερτάρει το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας καθώς ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 106 μονάδες τοn Νοέμβριο από τις 107,5 μονάδες που ήταν ένα μήνα πριν και βρίσκεται μια «ανάσα» πριν το χαμηλό έτους που καταγράφθηκε τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, λίγο πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο μια σειρά από δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν σημάδια κόπωσης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που καταρτίζει το ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρέθηκε οριακά υψηλότερα από τις 105,9 μονάδες του περασμένου Ιουνίου κυρίως λόγω της υποχώρησης των προσδοκιών στη βιομηχανία που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη. Σημαντική επιδείνωση κατέγραψε για έναν ακόμη μήνα η καταναλωτική εμπιστοσύνη με τις απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών να ενισχύονται, ενώ στους υπόλοιπους τομείς (λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές) η εικόνα σταθεροποιείται.

Κρας τεστ την Παρασκευή

Η εικόνα που δίνουν οι ίδιες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για την κατάστασή τους και τις μελλοντικές προσδοκίες στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας αντικατοπτρίζει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ. Το σημαντικό κρας τεστ έρχεται την Παρασκευή με την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι κατά βάση μεικτά:

Toν Σεπτέμβριο είδαμε τα πρώτα αρνητικά σημάδια στον τουρισμό μετά από πολλούς μήνες ανοδικής πορείας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ οι τουρίστες αυξήθηκαν μεν κατά 3,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του Σεπτεμβρίου, τα έσοδα όμως μειώθηκαν κατά το αντίστοιχο ποσοστό (3,6%). Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην πτώση της μέσης δαπάνης των τουριστών, η οποία κατά τους προηγούμενους μήνες είχε καταγράψει σημαντική άνοδο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τα φετινά ρεκόρ δεν δείχνουν να απειλούνται από την φθίνουσα πορεία του Σεπτεμβρίου, αρκεί οι επιδόσεις μέχρι το τέλος του έτους να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά το τρίτο τρίμηνο ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων (ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα) όπως τον μετρά η ΕΛΣΤΑΤ αυξήθηκε κατά 3,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Όμως κατά την αντίστοιχη σύγκριση ο τζίρος των επιχειρήσεων της εστίασης ήταν μειωμένος κατά 1,7%. Στην Αττική ο τζίρος των εστιατορίων μειώθηκε κατά 1,7%.

Διαβάστε ακόμα: Στοίχημα των αγορών και το 2026 οι τράπεζες

Σε μια σχετική εξέλιξη ο τζίρος του λιανικού εμπορίου τον Σεπτέμβριο υποχώρησε κατά 0,7% σε σχέση με τον τζίρο του Σεπτεμβρίου. Ακόμη μεγαλύτερη, στο 1,7%, ήταν η πτώση του όγκου των πωλήσεων του λιανικού εμπορίου που δεν μετρά την αύξηση των τιμών. Σημαντική μείωση κατέγραψε ο τζίρος στα σουπερμάρκετ, ενώ σε μεγάλο βαθμό υποχώρησε ο όγκος των πωλήσεων στα ρούχα και τα παπούτσια αν και λόγω των ανατιμήσεων ο τζίρος ήταν οριακά πάνω (0,1%) σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη αύξηση του τζίρου κατά 6,4% κατέγραψε ο κλάδος των επιπλών και των ηλεκτρικών ειδών.

Σε επίπεδο τρίτο τριμήνου ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου ήταν αυξημένος κατά 3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σημείωσε αύξηση 2,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε περίπου 133 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε περίπου 131,4 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωική Μέριμνα κατά 12,7%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 8,9%.