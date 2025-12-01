Άνοδος 2% για το πετρέλαιο μετά την απόφαση OPEC+

Κέρδη της τάξης του 2% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς τα μέλη του OPEC+ επιβεβαίωσαν το σχέδιο για τη διατήρηση σταθερής παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κέρδη της τάξης του 2% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς τα μέλη του OPEC+ επιβεβαίωσαν το σχέδιο για τη διατήρηση σταθερής παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο OPEC+ έχει παγώσει τις αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά τη διάθεση περίπου 2,9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στην αγορά από τον Απρίλιο του 2025, και η συνεδρίαση της Κυριακής επιβεβαίωσε εκ νέου αυτήν την απόφαση, ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε ανακοίνωσή του.

Επίσης, η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium, CPC) σταμάτησε τις εξαγωγές μετά από μια μεγάλη επίθεση με drones, ενώ την ίδια ώρα, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προκαλούν ανησυχίες για την προσφορά, όπως επισημαίνει το Reuters.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent σημειώνουν άνοδο 1,20 δολαρίων, ή 1,92%, στα 63,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κερδίζει 1,20 δολάρια, ή 2,05%, στα 59,75 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Και τα δύο συμβόλαια σταθεροποιήθηκαν την Παρασκευή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερη παγκόσμια προσφορά επηρέασαν τις τιμές.

Μετά από συνάντηση την Κυριακή, ο OPEC+ δήλωσε ότι «επιβεβαίωσε τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσεκτικής προσέγγισης και της διατήρησης πλήρους ευελιξίας για να συνεχίσει την παύση ή την αντιστροφή των πρόσθετων εθελοντικών προσαρμογών στην παραγωγή».

Η ανώτερη αναλύτρια του LSEG, Αν Παμ, δήλωσε ότι η αγορά αντέδρασε θετικά σήμερα το πρωί στην κίνηση του OPEC+ η οποία ήταν ευρέως αναμενόμενη.

«Για κάποιο χρονικό διάστημα, η αφήγηση επικεντρώνεται σε μια υπερπροσφορά πετρελαίου, επομένως η απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει τον στόχο παραγωγής του παρείχε κάποια ανακούφιση και βοήθησε στη σταθεροποίηση των προσδοκιών για αύξηση της προσφοράς τους επόμενους μήνες» τόνισε.

Το Σάββατο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα» θα πρέπει να θεωρείται κλειστός, πυροδοτώντας νέα αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, καθώς το έθνος της Νότιας Αμερικής είναι σημαντικός παραγωγός.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είχε μιλήσει με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Επίσης, δεν επεκτάθηκε στα σχόλιά του για τον εναέριο χώρο ούτε ανέφερε εάν αυτά σηματοδοτούσαν επερχόμενες στρατιωτικές επιθέσεις.

Σε σημείωμα πελάτη, οι αναλυτές της ING έγραψαν ότι «οι κίνδυνοι εφοδιασμού αυξάνονται μετά από πρόσθετες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και μια κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας».

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας, η οποία έχει μετόχους από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι σταμάτησε τις δραστηριότητές της μετά από ζημιές σε ένα σημείο πρόσδεσης στο ρωσικό τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικό drone. Η κοινοπραξία διαχειρίζεται περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας αντέστρεψε το απαισιόδοξο κλίμα των τελευταίων δύο εβδομάδων, όταν μια ειρηνευτική συμφωνία φαινόταν πιο κοντά και αύξησε την πιθανότητα μεγάλων όγκων ρωσικού πετρελαίου να κατακλύσουν την αγορά.