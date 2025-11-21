«Βουτιά» στη μέση δαπάνη των τουριστών δείχνει ο Σεπτέμβριος

Η ανοδική πορεία της μέσης δαπάνης στο οκτάμηνο και τα σημάδια κόπωσης του Σεπτεμβρίου.

Τα πρώτα αρνητικά σημάδια μετά από πολλούς μήνες ανοδικής πορείας δείχνει ο Τουρισμός τον Σεπτέμβριο, καθώς οι τουρίστες αυξήθηκαν μεν κατά 3,6%, τα έσοδα όμως μειώθηκαν κατά το αντίστοιχο ποσοστό (3,6%).

Η συνθήκη μαρτυρά την πτώση της μέσης δαπάνης των τουριστών, η οποία κατά τους προηγούμενους μήνες είχε καταγράψει σημαντική άνοδο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για νέα ιστορικά υψηλά στον κλάδο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τα φετινά ρεκόρ δεν δείχνουν να απειλούνται από την φθίνουσα πορεία του Σεπτεμβρίου, αρκεί οι επιδόσεις μέχρι το τέλος του έτους να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες της αγοράς.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ταξιδιωτικά έσοδα ήταν κατά 126,8 εκατ. ευρώ λιγότερα τον Σεπτέμβριο σε σχέση με αυτά του αντίστοιχου μήνα του 2024. Συγκεκριμένα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 3,42 δισ. ευρώ έναντι 3,55 ένα χρόνο νωρίτερα, παρότι μάλιστα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,6%, γεγονός που μαρτυρά πτώση της μέσης δαπάνης των τουριστών.

Δεδομένων των επιδόσεων του Σεπτεμβρίου δε, συρρικνώθηκε μερικώς και η αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων σε επίπεδο εννεαμήνου, χωρίς όμως να χάσει το θετικό της πρόσημο. Μεταξύ Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν 20,13 δισ. ευρώ έναντι 18,5 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν δηλαδή κατά 9% υψηλότερες.

Να θυμίσουμε ότι τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 7,9% έναντι του 2023, κυρίως χάρη στην άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,6%, αφού η μέση δαπάνη είχε διατηρηθεί σχεδόν στα ίδια επίπεδα, κινούμενη οριακά ανοδικά κατά 0,3%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου δε, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων και αφίξεων κινήθηκε αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα το 2025 να κατέφθασαν στη χώρα 4% περισσότεροι επισκέπτες αφήνοντας 9% περισσότερες εισπράξεις, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 9,3% περισσότεροι επισκέπτες έναντι του 2023 αφήνοντας 4,1% περισσότερα έσοδα από το 2023. Γεγονός που μαρτυρά ότι σε επίπεδο εννεαμήνου, ότι η μέση δαπάνη των τουριστών κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, παρά την πρόσκαιρη πτώση του Σεπτεμβρίου.

Σημειωτέον ότι η άνοδος των αφίξεων του Σεπτεμβρίου, συνάδει με την άνοδο που εμφάνισαν τον ίδιο μήνα τα αεροδρόμια καθώς η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ είχε αυξηθεί κατά 5,4% ενώ αυτή στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport κατά 3,7%.

Ωστόσο ο Σεπτέμβριος είναι από τους λίγους μήνες του τρέχοντος έτους όπου η μέση δαπάνη αναμένεται να εμφανίσει πτώση στα αναλυτικά στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν σήμερα.

Να θυμίσουμε ότι μεταξύ Απριλίου - Ιουλίου η μέση δαπάνη ανά ταξίδι εμφάνισε θεαματική άνοδο (Απρίλιος 10,6%, Μάιος 21,1%, Ιούνιος 10,2% και Ιούλιος 7,2%. Έκτοτε βέβαια, φαίνεται να συρρικνώνεται με τον Αύγουστο η άνοδος να περιορίζεται στο 1,7% αυξανόμενη με τον ίδιο ρυθμό όπως κατά τους πρώτους μήνες του έτους ( τον Φεβρουάριο εμφάνισε αύξηση 1,2% και τον Ιανουάριο 1,7%). Σε κάθε περίπτωση βέβαια, χάρη στο καλό τετράμηνο Απριλίου - Ιουλίου, σε επίπεδο επταμήνου, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διατηρεί τους υψηλούς ρυθμούς ανόδου - αύξηση κατά 7,2%, κάτι που αναμένεται να διατηρηθεί και σε επίπεδο εννεαμήνου.