Αύριο απόγευμα η συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν για το Ουκρανικό

Τπ Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση το σαββατοκύριακο σε υποδομή της CPC.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η συνάντηση, διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί μετά τις διαπραγματεύσεις, χθες, Κυριακή, στη Φλόριντα, μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν «παραγωγικές» από τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Εξάλλου το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση το σαββατοκύριακο σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), δεδομένης της διεθνούς σημασίας της εν λόγω κοινοπραξίας και της διεθνούς συμμετοχής σ' αυτή.

H CPC, στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία αγκυροβόλιά της στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία υπέστησαν ζημιές από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους και ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες δήλωσε ότι αποτελούν επιθέσεις στα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, μέτοχος στη CPC, ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι η κοινή επιχείρησή της Tengizchevroil συνεχίζει να φορτώνει αργό στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ