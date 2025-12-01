Σε υψηλό έξι εβδομάδων ο χρυσός - Νέο ρεκόρ για το ασήμι

Με νέα δυναμική ξεκίνησε τον Δεκέμβριο ο χρυσός, αφού ενισχύεται στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και έξι εβδομάδες, λόγω των προσδοκιών των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ.

Με νέα δυναμική ξεκίνησε τον Δεκέμβριο ο χρυσός, αφού ενισχύεται στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και έξι εβδομάδες, λόγω των προσδοκιών των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ στην επερχόμενη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου, ενώ την ίδια στιγμή το ασήμι εκτοξεύτηκε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,3% στα 4.241,21 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου κερδίζουν 0,5% στα 4.275,40 δολάρια.

Παράλληλα, το ασήμι ενισχύθηκε 1,3% στα 57,12 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 57,86 δολαρίων νωρίτερα.

«Οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να αποτιμούν ξανά μια μείωση επιτοκίων για την Fed τον Δεκέμβριο, καθώς η προσδοκία είναι ότι ο νέος πρόεδρος της FOMC θα είναι ένα "περιστέρι"... που υποστηρίζει τη ζήτηση επενδύσεων για χρυσό», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουβόνο. «Το ασήμι επωφελείται από τον ίδιο παράγοντα με τον χρυσό, καθώς και από την προσδοκία περαιτέρω βελτίωσης της βιομηχανικής ζήτησης το επόμενο έτος» τόνισε.

Οι traders έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους τις τελευταίες εβδομάδες για μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο, μετά τα πιο ήπια μάκρο των ΗΠΑ και τα πιο ήπια σχόλια από διάφορους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Κρίστοφερ Γουόλερ και του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον μια πιθανότητα 88% για μείωση των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα χαιρόταν να υπηρετήσει ως ο επόμενος πρόεδρος της Fed, εάν επιλεγεί. Όπως και ο Τραμπ, ο Χάσετ πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα.

Ο Τραμπ είναι πιθανό να ανακοινώσει έναν νέο πρόεδρο πριν από τα Χριστούγεννα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Οι αγορές αναμένουν την Τετάρτη την έκθεση απασχόλησης Νοεμβρίου του ADP και τα βασικά στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο την Παρασκευή, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πολιτική πορεία της Fed.

«Αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί στα 4.500 δολάρια/ουγγιά τον επόμενο χρόνο και το ασήμι στα 60 δολάρια/ουγγιά τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Σταουβόνο.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα ενισχύεται 0,5% στα 1.680,75 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 0,2% στα 1.452,97 δολάρια.