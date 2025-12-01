Ελεγκτικό Συνέδριο: Αχαρτογράφητα τα κληροδοτήματα των ΑΕΙ και της Ακαδημίας Αθηνών

Σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανέλεγκτη και αχαρτογράφητη είναι η κατάσταση που επικρατεί στα κληροδοτήματα που έχουν αφεθεί από πολίτες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών αλλά και άλλους φορείς.

Σε σχετική έκθεση το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε, καταγράφει:

1) Η καταχώριση των κληροδοτημάτων του ελέγχου στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών είναι ελλιπής και δεν παρέχει ακριβή και επίκαιρη εικόνα των περιουσιών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η διαφανής και αποτελεσματική καταγραφή και παρακολούθησή τους.

2) Δεν επαληθεύεται η ορθότητα της οικονομικής διαχείρισης των κληροδοτημάτων, καθώς έχουν πλήρως ατονήσει οι οποιουδήποτε είδους ελεγκτικοί μηχανισμοί, ακόμη και σε περιπτώσεις μη κατάρτισης και μη υποβολής στις αρμόδιες αρχές των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων.

3) Το μέτρο της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης και αξιοποίησης των κοινωφελών περιουσιών δεν έχει τύχει καθολικής εφαρμογής από τους φορείς διαχείρισης, ώστε να αξιολογηθεί αν αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δυσχερειών αξιοποίησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση των εσόδων από τις διαχειρίσεις των κληροδοτημάτων και

4) Η έκταση και η συχνότητα με την οποία εκτελούνται οι κοινωφελείς σκοποί των κληροδοτημάτων του ελέγχου δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους ουσιαστική εποπτεία, υπό την έννοια της, ανά τακτά διαστήματα, αποτίμησης των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι διαχειρίσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ