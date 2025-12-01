Η Cosmote μπαίνει στο Ελληνικό: Έρχεται η πρώτη «έξυπνη» πόλη στην Ευρώπη

Στην πρώτη «έξυπνη» πόλη στην Ευρώπη που σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν πρότυπες και καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εντός της ανάπτυξης.

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η LAMDA Development, και η Cosmote Telekom με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος του The Ellinikon. Η συνεργασία αυτή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου ως της πρώτης υπερσύγχρονης smart city στην Ευρώπη που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, ενσωματώνοντας καινοτόμες ψηφιακές υποδομές και προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος. To δίκτυο αυτό θα καλύπτει το σύνολο της ανάπτυξης του Ελληνικού, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και κορυφαία συνδεσιμότητα σε κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και pay-TV, αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, θα προσφέρουν από κοινού λύσεις ICT (Information & Communication Technology) για τις επιχειρήσεις του The Ellinikon, δημιουργώντας ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών.

O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στο κοινό μας ταξίδι για την παροχή υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του The Ellinikon. Παραμένοντας σταθεροί στην υλοποίηση του οράματός μας για μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη, η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM αποτελεί ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε: «Το The Ellinikon είναι ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα. Ως συνεργάτης επιλογής της LAMDA Development, και ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέτουμε τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η έξυπνη πόλη του μέλλοντος - σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τις επόμενες γενιές».

«Με όραμα να δημιουργεί νέους προορισμούς και εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο ζωής στην πόλη, όπως το The Ellinikon, η LAMDA Development συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για την ανάπτυξη ενός προορισμού ανοιχτού και προσβάσιμου για όλες και όλους, με υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένες εμπειρίες» καταλήγει η ανακοίνωση.