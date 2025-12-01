Kυρανάκης: Eξετάζεται η απαγόρευση βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7 με 10 το πρωί

Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο ACTION 24, ανέφερε ότι εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης.

«Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν» τόνισε. «Τα πλεονεκτήματα αυτού του μέτρου είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό και τα μειονεκτήματα είναι ότι, ακριβώς πριν και ακριβώς μετά, θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Στον δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 9:00 με 21:00. Είναι εύκολο να το κάνεις μέχρι τις 10 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει» συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.