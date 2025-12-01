Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Η 49η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΔΥΠΑ: Η 49η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Με 40 επιχειρήσεις και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει για 4η φορά στη Λάρισα την επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας», το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35).

Η δράση φιλοξενεί πάνω από 40 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Συμμετέχουν μεγάλες, μικρομεσαίες και τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους όσοι θέλουν να βρουν εργασία ή να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Δήλωση συμμετοχής

Η είσοδος είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι προαιρετική και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ώρας προσέλευσης.

Δήλωση συμμετοχής: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-larisa-2025

Άμεση επαφή με εργοδότες – Πρώτες συνεντεύξεις επί τόπου

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται ραντεβού.

Η «Ημέρα Καριέρας» λειτουργεί ως άμεσος δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων: συναντήσεις, πρώτες συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

Στήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr
Αναλυτικά στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

