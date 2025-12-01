Eurobank Equities: Αυξάνει 24% την τιμή-στόχο για την ΚΡΙ-ΚΡΙ στα €22,40

H Eurobank Equities αυξάνει τις προβλέψεις της για τα έσοδα της ΚΡΙ-ΚΡΙ κατά 4%-9% για το 2025-2027, προβλέποντας ανάπτυξη με ρυθμό 24% το 2025, 18% το 2026 και 11% το 2027.

Σύσταση buy και τιμή-στόχο στα 22,40 ευρώ, αυξημένη κατά 23,75% έναντι της προηγούμενης τιμής-στόχου των 18,10 ευρώ, δίνει για τη μετοχή της ΚΡΙ-ΚΡΙ η Eurobank Equities.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities σχολιάζουν ότι μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου της εισηγμένης, η εμπιστοσύνη τους στις αναπτυξιακές της προοπτικές έχει ενισχυθεί. Όπως εξηγούν, η εισηγμένη επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα ως το 2027, υποστηρίζοντας περίπου 500 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2029, και είναι σε θέση να μετατρέψει την έντονη ζήτηση σε υψηλότερους όγκους.

Αντανακλώντας αυτή τη δυναμική, η Eurobank Equities αυξάνει τις προβλέψεις της για τα έσοδα της ΚΡΙ-ΚΡΙ κατά 4%-9% για το 2025-2027, προβλέποντας ανάπτυξη με ρυθμό 24% το 2025, 18% το 2026 και 11% το 2027.

Παρά την ισχυρή πορεία της μετοχής από την αρχή του έτους (+27%), το πλαίσιο ανάπτυξης και τιμολόγησης της εισηγμένης υποδηλώνει πρόσθετα περιθώρια ανόδου προς τα 22,40 ευρώ, με το ρίσκο να είναι ανοδικό, εξηγούν οι αναλυτές της Eurobank Equities.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζει να παράγει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, μετατρέποντας σταθερά περίπου το 80% του EBITDA σε λειτουργικές ταμειακές ροές, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυτοχρηματοδοτεί πλήρως το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση του ισολογισμού, εξηγούν οι αναλυτές της Eurobank Equities. Αυτή η οικονομική ισχύς στηρίζει το επενδυτικό πλάνο με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της ΚΡΙ-ΚΡΙ θα παραμείνει πάνω από το 24%-25% και η καθαρή ταμειακή θέση περίπου στα 19 εκατ. ευρώ το 2025. Κάτι που, όπως σημειώνει η Eurobank Equities, παρέχει στρατηγική ευελιξία και αφήνει επαρκή χώρο για συνεχιζόμενες διανομές προς τους μετόχους στο μέλλον, με το payout να εκτιμάται ότι θα φτάσει το 38%.

Με τιμή-στόχο στα €22,4 ευρώ, η ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζει εκτιμώμενη EV/EBITDA για το 2026 στο 10,9x, με μικρό premium έναντι ξένων ομοειδών εταιρειών, «το οποίο θεωρούμε δικαιολογημένο λόγω της ανώτερης αναπτυξιακής της πορείας και του ‘καθαρού’ ισολογισμού της, που υπερκαλύπτουν το μικρότερο μέγεθος» αναφέρει η Eurobank Equities.