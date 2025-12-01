Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις - Διευκρινίσεις από ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Oι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, που έχουν δηλώσει λάθος δαπάνη για το έτος 2024, μπορούν να καταβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 από σήμερα, χωρίς πρόστιμο και χωρίς επιπλέον φόρο, εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία, που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου, για να καταβληθεί το ορθό ποσό ενίσχυσης όπως τονίζει με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία. Επίσης, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει ΜΟΝΟ τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά. Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 - 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος. Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12/12/2025 θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως 30/12/2025, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30/21 θα εξοφληθούν έως τις 15/1/2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται. Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι να απευθυνθούν στην ΑΑΔΕ (στο 1521) ή με γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr: Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες καλώντας στο 1521, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν.