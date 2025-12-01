Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας κράτησε την παγκόσμια πρωτιά και τον Νοέμβριο

Τη μεγαλύτερη απόδοση μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηρίων συνεχίζει να εμφανίζει από την αρχή του έτους το ΧΑ, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Deutsche Bank.

Τη μεγαλύτερη απόδοση μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηρίων διεθνώς συνεχίζει να εμφανίζει το Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Deutsche Bank.

Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ ενισχύεται συνολικά σε ποσοστό 47%, και ακολουθούν ο ισπανικός IBEX 35 με άνοδο 46,7%, ο Hang Seng με άνοδο 33,3% και ο ιταλικός FTSE MIB με κέρδη 33,2% και ο Bovespa της Βραζιλίας με άνοδο 32,2%.

Εντός του 2025, ο μοναδικός μετοχικός δείκτης που εμφανίζει υψηλότερα κέρδη έναντι του ελληνικού Γενικού Δείκτη είναι ο DJ Stoxx 600 Banks με άνοδο 63,7%.

Μεταξύ όλων των βασικών επενδυτικών assets, η απόδοση του ΓΔ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη διεθνώς από την αρχή του έτους καθώς, πέραν του DJ Stoxx 600 Banks, μόνο το ασήμι και ο χρυσός εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις, με τις τιμές τους ενισχυμένες σε ποσοστό 95,5% και 61,5% αντίστοιχα.

Αλλά και σε μηνιαία βάση, εντός του Νοεμβρίου, την απόδοση του ΓΔ της Λεωφόρου Αθηνών ξεπέρασαν μόνο το ασήμι (+16,0%), ο βραζιλιάνικος Bovespa (+6,4%) και ο χρυσός (+5,9%).