Deutsche Boerse: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για εξαγορά της Allfunds έναντι €5,3 δισ.

Για την Allfunds είχε ενδιαφερθεί και η Euronext στις αρχές του 2023, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν ποτέ σε συμφωνία.

Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την πιθανή εξαγορά της Allfunds μπαίνει η διοίκηση του Deutsche Boerse, έχοντας υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού Χρηματιστηρίου, το τίμημα των 8,80 ευρώ για κάθε μετοχή της Allfunds αντιπροσωπεύει premium 33% και αφορά καταβολή μετρητών 4,30 ευρώ, νέες μετοχές 4,30 ευρώ και μέρισμα 0,20 ευρώ.

Η Allfunds διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως B2B ψηφιακές πλατφόρμες επενδυτικών κεφαλαίων. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα σε διαχειριστές κεφαλαίων και distributors (π.χ. τράπεζες, χρηματιστηριακές, wealth managers) και προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες επενδυτικά προϊόντα μέσα από μία ενιαία ψηφιακή υποδομή.

Ξένοι αναλυτές βλέπουν προοπτικές αξιόλογων συνεργειών μεταξύ Deutsche Boerse και Allfunds, αν και εκτιμούν ότι το πιθανό deal θα εξεταστεί με μεγάλη προσοχή από τις αντιμονοπωλιακές αρχές της Ε.Ε.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και η Euronext είχε ενδιαφερθεί στις αρχές του 2023 για την Allfunds, με μη δεσμευτική προσφορά (με τις τότε ισοτιμίες) ύψους 5,5 δισ. ευρώ. Η Euronext είχε προτείνει τίμημα 8,75 ευρώ ανά μετοχή, που αφορούσε 5,69 ευρώ σε μετρητά και 0,04059 σε νέες μετοχές.

Η διοίκηση της Allfunds είχε θεωρήσει ανεπαρκείς τους όρους της πρότασης της Euronext και, παρά τις συζητήσεις που ακολούθησαν, δεν επετεύχθη συμφωνία και η Euronext απέσυρε την προσφορά της.