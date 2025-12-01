Airbus: Αντικατέστησε το ευάλωτο λογισμικό στη συντριπτική πλειονότητα των A320

Λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή.

Ο στόλος της Airbus επέστρεψε στις κανονικές του δραστηριότητες τη Δευτέρα, αφού ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών προχώρησε σε ξαφνικές αλλαγές λογισμικού ταχύτερα από το αναμενόμενο, καθώς αντιμετώπιζε θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Reuters, λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή, όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η μετοχή της Airbus διολισθαίνει πάνω από 3% στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Η αναγκαία επέμβαση έγινε στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αεροσκαφών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος την Παρασκευή, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Airbus εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών των υπολοίπων 100 αεροσκαφών για να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επανέλθουν στις πτήσεις.

Ωστόσο, ορισμένα απαιτούν μακρύτερη διαδικασία και η Avianca της Κολομβίας συνέχισε να αναστέλλει τις κρατήσεις για ημερομηνίες έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Δεκάδες αεροπορικές εταιρείες από την Ασία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει μια άμεση αναβάθμιση λογισμικού που είχε διατάξει η Airbus και είχε επιβληθεί από τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, μετά την εμφάνιση ευπάθειας σε ηλιακές εκλάμψεις σε ένα πρόσφατο περιστατικό εν πτήσει σε ένα JetBlue A320.